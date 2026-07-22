Corriere dello Sport: “Zaniolo rinnova con l’Udinese, Cagliari attivo sul mercato. Besiktas aspetta Salah e Vlahovic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Pallone Serie A - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Si chiude definitivamente il caso Nicolò Zaniolo. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante ha firmato il rinnovo di contratto con l’Udinese fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, dopo che nei giorni scorsi erano stati definiti gli ultimi dettagli dell’accordo.

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo contratto garantirà a Zaniolo un ingaggio leggermente inferiore ai 2 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Da oggi il giocatore raggiungerà anche il ritiro della squadra friulana.


Attraverso i propri canali social, Zaniolo ha voluto chiarire la propria posizione: «In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!».

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport evidenzia come il Cagliari continui a lavorare sia per rinforzare l’attacco sia per completare la difesa. In cima alla lista dei rossoblù resta il centrale Raphael Kofler, mentre Harry Souttar del Leicester rappresenta una valida alternativa. I rapporti tra i due club sono ottimi dopo l’arrivo in Sardegna del centrocampista Harry Winks.

Per il reparto offensivo, il Corriere dello Sport conferma che i principali obiettivi del direttore sportivo sono Daniel Maldini e Kieron Bowie, anche se su entrambi resta viva la concorrenza del Sassuolo. Il club neroverde continua inoltre a seguire Pietro Comuzzo, sul quale resta forte anche l’interesse del Torino, mentre sono ormai ben avviati i contatti per riportare Francesco Acerbi in Emilia.

Il Corriere dello Sport dedica spazio anche alla trattativa che potrebbe portare Mohamed Salah al Besiktas. Con l’attaccante egiziano è già stato raggiunto un accordo per un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus.

La firma, però, non è ancora arrivata. Secondo il Corriere dello Sport, la grande attenzione mediatica sull’operazione avrebbe spinto il procuratore del giocatore a chiedere una commissione più elevata, rallentando la definizione degli ultimi dettagli. Salah, che ha già parlato con il tecnico Vincenzo Italiano, resta comunque intenzionato a trasferirsi a Istanbul.

Il Besiktas mantiene inoltre valida la proposta presentata a Dusan Vlahovic: un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione più bonus. Il Corriere dello Sport spiega che il club turco è disposto ad attendere ancora una risposta del centravanti serbo, il quale ha momentaneamente messo in stand-by l’offerta sperando nell’interesse di una grande squadra europea. Vlahovic, inoltre, continua a seguire con attenzione anche le mosse della Juventus sul mercato offensivo.

Infine, il Corriere dello Sport riferisce che il Parma continua a lavorare per Gabriel Strefezza, ma al momento resta distanza tra la richiesta dell’Olympiacos e l’offerta presentata dal club emiliano.

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