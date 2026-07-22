Corriere dello Sport: “Ct Italia, Guardiola resta il sogno. Pirlo e Mancini in attesa della decisione”

Il sogno si chiama ancora Pep Guardiola, ma la strada resta in salita. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la FIGC continua a coltivare la speranza di affidare al tecnico catalano la panchina della Nazionale, anche se l’operazione appare sempre più complicata.

Secondo il Corriere dello Sport, Paolo Maldini non ha intenzione di arrendersi e continua a mantenere vivi i contatti con Guardiola. L’ex allenatore del Manchester City, però, avrebbe confermato la volontà di prendersi un anno di pausa dal calcio, scelta annunciata già alla fine di maggio e ribadita anche nei giorni scorsi. Guardiola non avrebbe chiuso definitivamente alla proposta azzurra, ma allo stesso tempo non sarebbe vicino a dare il proprio assenso.





Il Corriere dello Sport riferisce che il presidente federale Giovanni Malagò ha chiesto ancora qualche giorno di pazienza. La nomina del nuovo commissario tecnico potrebbe slittare fino al prossimo weekend, superando anche l’appuntamento previsto domani in Lega a Milano.

Nel frattempo Maldini e Leonardo continuano a valutare soluzioni alternative. Pur restando Guardiola il primo obiettivo, il Corriere dello Sport sottolinea come il principale ostacolo non sia rappresentato dall’aspetto economico, bensì dalla volontà del tecnico spagnolo di dedicare più tempo alla famiglia e di vivere un periodo lontano dal calcio.

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Malagò ha ribadito il metodo adottato nella scelta del nuovo Ct: «Ho capovolto la clessidra quando sono stato eletto. Voglio condividere la scelta del commissario tecnico con Maldini e Leonardo. Puoi anche indovinare o sbagliare il Ct, ma c’è un sistema da riorganizzare».

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC ha spiegato anche che nella valutazione pesano aspetti economici e progettuali: «Ci sono questioni di budget, bisogna stringere la cinghia. Si sono fatte eccezioni che possono riguardare il nome importante di cui si parla, ma non è detto che l’operazione vada in porto. È giusto aprire un dialogo e mantenerlo vivo, senza mancare di rispetto agli altri candidati con cui il confronto è già iniziato».

Tra i profili presi in considerazione, il Corriere dello Sport segnala ancora Roberto Mancini, Andrea Pirlo e, tra le ipotesi a costi più contenuti, anche Stefano Pioli.

Il quotidiano spiega inoltre che Maldini e Leonardo, prima della missione in Catalogna, hanno avuto un confronto di circa due ore a Coverciano con Maurizio Viscidi, responsabile del settore giovanile federale. L’obiettivo è individuare un allenatore capace non solo di guidare la Nazionale maggiore, ma anche di coordinare l’intera filiera tecnica del Club Italia.

Per il Corriere dello Sport, proprio Roberto Mancini rappresenterebbe il profilo ideale sotto questo aspetto e potrebbe alla fine diventare la soluzione qualora il tentativo con Guardiola non andasse a buon fine.

Resta però forte anche la candidatura di Andrea Pirlo. Negli ambienti federali, conclude il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista viene considerato il principale candidato nel caso in cui Guardiola decidesse di non accettare. Secondo indiscrezioni vicine all’Inter, Pirlo potrebbe essere annunciato già nella giornata di sabato, ma la decisione finale spetterà a Malagò dopo gli ultimi confronti.