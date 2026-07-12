Corriere dello Sport: “Maldini guiderà il Club Italia: accordo fino al 2030, ora la scelta del ct”

La nuova era della Nazionale italiana prende forma con una scelta destinata a segnare il futuro del progetto azzurro. Fabrizio Patania per il Corriere dello Sport racconta come Giovanni Malagò abbia raggiunto l’obiettivo principale del suo nuovo corso federale, convincendo Paolo Maldini ad assumere il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Malagò non ha mai perso fiducia nella possibilità di convincere l’ex capitano del Milan, nonostante le difficoltà emerse negli ultimi giorni. La riservatezza di Maldini ha accompagnato tutta la trattativa, conclusa nel fine settimana con il definitivo via libera dell’ex difensore azzurro.





Ad affiancare Maldini nella nuova esperienza ci sarà anche Leonardo, ex dirigente, allenatore e calciatore del Milan, che ricoprirà il ruolo di advisor e consulente all’interno del nuovo progetto federale. Una figura di supporto fortemente voluta per accompagnare il lavoro del nuovo responsabile del Club Italia.

Come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Maldini ha sottoscritto un contratto quadriennale che accompagnerà la Nazionale fino al Mondiale del 2030, superando anche la naturale scadenza dell’attuale mandato presidenziale. Il nuovo direttore tecnico avrà un ruolo centrale nella riorganizzazione dell’intera struttura azzurra e sarà determinante anche nella scelta del prossimo commissario tecnico.

Sul fronte della panchina resta Roberto Mancini il principale favorito, davanti ad Antonio Conte, mentre Stefano Pioli rappresenta l’alternativa. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Andrea Pirlo, ma la Federazione sembra orientata verso un profilo di primissimo livello. La decisione definitiva sarà condivisa proprio con Maldini, che avrebbe accettato l’incarico soltanto con ampi margini di autonomia operativa.

Il nuovo ruolo non si limiterà al rapporto con il commissario tecnico. Fabrizio Patania, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega come Maldini sarà chiamato a coordinare il Club Italia, mantenere i rapporti con le società di Serie A, supervisionare lo scouting, seguire le missioni internazionali e rafforzare il collegamento tra Nazionale maggiore e settore giovanile.

Il progetto federale potrebbe inoltre allargarsi ad altre figure storiche del calcio italiano. L’idea è quella di creare una regia condivisa tra Club Italia, Settore Tecnico e Settore Giovanile, con possibili coinvolgimenti di personalità come Giuseppe Bergomi, mentre Giovanni Malagò immagina anche un progressivo ritorno in Federazione di simboli della maglia azzurra come Francesco Totti e Roberto Baggio.

Come conclude Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la nomina di Paolo Maldini rappresenta soltanto il primo passo del nuovo progetto che punta a rilanciare l’Italia e riportarla stabilmente ai vertici del calcio internazionale.