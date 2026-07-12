Corriere dello Sport: “Cagliari in pole per Fazzini. Winks vicino, il Lecce insiste su Jakic”

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo tra sorpassi, affari in chiusura e trattative destinate ad animare i prossimi giorni. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport fa il punto sulle principali operazioni che coinvolgono Cagliari, Lecce, Atalanta, Juventus, Torino e Venezia, con diversi movimenti ormai vicini alla definizione.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, il Cagliari ha superato il Parma nella corsa a Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina. Determinante il lavoro del direttore sportivo Accardi, che grazie all’ottimo rapporto costruito ai tempi dell’Empoli ha convinto il classe 2003 a sposare il progetto rossoblù. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da circa 800 mila euro con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni, mentre le visite mediche sono già state programmate per domani.





Il club sardo è vicino anche a un secondo rinforzo di spessore. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Harry Winks è ormai a un passo dal Cagliari dopo aver superato nelle preferenze Michel Aebischer, diventando il principale obiettivo per il centrocampo.

Sul fronte Lecce prosegue invece la ricerca di rinforzi. Dopo la partenza di Ylber Ramadani, i salentini lavorano per potenziare il reparto offensivo ma anche la mediana. Il nuovo tentativo per Kristijan Jakic dell’Augusta non ha prodotto l’esito sperato, con il centrocampista croato che al momento continua a dare priorità ad altre soluzioni in Italia, tra cui Monza e Torino.

Nel frattempo, Mattia Liberali sosterrà domani le visite mediche con il Como. Il trequartista ha già trovato da tempo l’intesa per un contratto quinquennale da un milione di euro a stagione più bonus.

Tiene banco anche il caso Ederson. Secondo quanto ricostruito da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, resta forte lo stupore in casa Atalanta dopo lo stop del trasferimento al Manchester United. Per il club inglese il brasiliano non avrebbe superato i test fisici, mentre la società bergamasca continua a ribadire che il centrocampista non presenta alcun problema. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi che gli inglesi abbiano semplicemente cambiato strategia tecnica, orientandosi verso un profilo con caratteristiche differenti.

La Premier League continua inoltre a monitorare diversi protagonisti della Serie A. Tarik Muharemovic resta nel mirino di Leeds, Sunderland e Newcastle, mentre Armand Laurienté continua a essere seguito dai club turchi. Il Besiktas, però, è attualmente concentrato sulla definizione dell’affare Leandro Trossard con l’Arsenal per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Come racconta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, a Udine continua a tenere banco il caso Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha presentato un certificato medico per giustificare l’assenza agli allenamenti, anche se sullo sfondo resta aperta la questione relativa al rinnovo contrattuale, non ancora completamente definita nonostante un accordo verbale già raggiunto nei giorni scorsi.

Chiudono il quadro delle operazioni il Torino, che ha definito l’acquisto del giovane portiere Diego Mascardi per circa due milioni di euro, e il Venezia, che ha chiuso l’arrivo di Akor Adams dal Siviglia per un’operazione complessiva da 16 milioni di euro.