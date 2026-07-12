Corriere dello Sport: “Palermo, è caccia alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
ritiro palermo

Il Palermo continua a lavorare sul mercato, ma molte operazioni saranno strettamente legate alle indicazioni che Filippo Inzaghi raccoglierà durante il ritiro di Santa Cristina. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo allenamento in Val Gardena ha visto i rosanero provare il 4-2-3-1, dopo una mattinata dedicata ai test atletici. Sarà proprio il campo a orientare le prossime strategie della società.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei principali dossier riguarda il centrocampo. Simone Trimboli del Mantova resta uno degli obiettivi prioritari del direttore sportivo Carlo Osti, ma l’operazione è strettamente legata al futuro di Claudio Gomes. Il centrocampista francese, pur essendo stato convocato per il ritiro, continua a essere considerato in uscita e soltanto una sua eventuale cessione consentirebbe al Palermo di affondare il colpo sul classe 2002. I contatti con il Mantova e con l’entourage del giocatore proseguono e il club lombardo ha aperto alla possibilità di una cessione.


Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il mercato rosanero potrebbe muoversi anche in difesa e in attacco. Un eventuale addio di Magnani aprirebbe infatti la strada all’arrivo di un nuovo centrale, anche se il difensore continua a godere della fiducia di Inzaghi. Nel reparto offensivo, invece, l’acquisto di un vice Pohjanpalo dipenderà anche dalle valutazioni tecniche su Le Douaron, provato proprio nel ruolo di esterno destro durante la prima seduta di allenamento.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta invece una certezza la ricerca di esterni offensivi capaci di saltare l’uomo. Il primo nome per la fascia sinistra continua a essere Emanuele Rao del Napoli, anche se il Palermo dovrà attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri prima di capire se l’operazione potrà concretizzarsi. Sulla corsia destra aumentano invece le opzioni: oltre a Mattia Compagnon del Venezia e Rui Modesto dell’Udinese, prende quota anche Issiaka Kamate dell’Inter Under 23.

Sul fronte delle uscite, il Sudtirol continua a spingere per Vasic, mentre Brunori, escluso dal progetto tecnico e non convocato per il ritiro, è finito nel mirino dell’Arezzo, club in cui aveva già militato nella stagione 2018/19. Definita anche la cessione del portiere Francesco Di Bartolo all’Altamura con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Infine, il Palermo ha annunciato lo slogan “A chi appartieni”, che accompagnerà la campagna abbonamenti, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Altre notizie

ritiro palermo

Palermo, primo giorno di ritiro a Santa Cristina: doppia seduta per la squadra di Inzaghi, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (13) le douaron

TMW: “Palermo, si lavora allo scambio Moreo-Le Douaron col Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Ritiro Palermo: rosanero in campo per il primo allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
745908291_2128129448585129_3950686390197873145_n

Ufficiale, il Cesena accoglie Mark Natta: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
merola

Pescara, Merola verso l’addio: Catania e Catanzaro si sfidano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Ufficiale, il Verona punta sul futuro: arriva Salvatore Cerbone dal Casarano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Pisa, nessuno scambio Moreo-Caso con il Modena: i nerazzurri blindano l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Palermo, “A chi appartieni”: da lunedì le info sulla Campagna Abbonamenti 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
744597698_2527632204332701_7902621122032731236_n

Ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro: contratto biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
745829405_18335260678281756_2202621393449393973_n

Ufficiale, Paulo Azzi torna al Modena: contratto fino al 2028 con opzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-11 134943

Catanzaro, pronto l’arrivo di Salvano in prestito dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
2e19c491-7007-4c9a-9471-f1670a3d6115

Ritiro Palermo, primo allenamento: prove di forza in palestra e portieri in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026

Ultimissime

ritiro palermo

Corriere dello Sport: “Palermo, è caccia alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
ritiro palermo

Palermo, primo giorno di ritiro a Santa Cristina: doppia seduta per la squadra di Inzaghi, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (13) le douaron

TMW: “Palermo, si lavora allo scambio Moreo-Le Douaron col Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Ritiro Palermo: rosanero in campo per il primo allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
csm_bragantini_mantova_34a_potw_10eda139df

Mantova, il ds Brutti blinda Bragantini: «È incedibile». E su Marras: «Spiace averlo salutato»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026