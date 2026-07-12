Corriere dello Sport: “Palermo, è caccia alla A”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato, ma molte operazioni saranno strettamente legate alle indicazioni che Filippo Inzaghi raccoglierà durante il ritiro di Santa Cristina. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo allenamento in Val Gardena ha visto i rosanero provare il 4-2-3-1, dopo una mattinata dedicata ai test atletici. Sarà proprio il campo a orientare le prossime strategie della società.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei principali dossier riguarda il centrocampo. Simone Trimboli del Mantova resta uno degli obiettivi prioritari del direttore sportivo Carlo Osti, ma l’operazione è strettamente legata al futuro di Claudio Gomes. Il centrocampista francese, pur essendo stato convocato per il ritiro, continua a essere considerato in uscita e soltanto una sua eventuale cessione consentirebbe al Palermo di affondare il colpo sul classe 2002. I contatti con il Mantova e con l’entourage del giocatore proseguono e il club lombardo ha aperto alla possibilità di una cessione.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il mercato rosanero potrebbe muoversi anche in difesa e in attacco. Un eventuale addio di Magnani aprirebbe infatti la strada all’arrivo di un nuovo centrale, anche se il difensore continua a godere della fiducia di Inzaghi. Nel reparto offensivo, invece, l’acquisto di un vice Pohjanpalo dipenderà anche dalle valutazioni tecniche su Le Douaron, provato proprio nel ruolo di esterno destro durante la prima seduta di allenamento.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta invece una certezza la ricerca di esterni offensivi capaci di saltare l’uomo. Il primo nome per la fascia sinistra continua a essere Emanuele Rao del Napoli, anche se il Palermo dovrà attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri prima di capire se l’operazione potrà concretizzarsi. Sulla corsia destra aumentano invece le opzioni: oltre a Mattia Compagnon del Venezia e Rui Modesto dell’Udinese, prende quota anche Issiaka Kamate dell’Inter Under 23.

Sul fronte delle uscite, il Sudtirol continua a spingere per Vasic, mentre Brunori, escluso dal progetto tecnico e non convocato per il ritiro, è finito nel mirino dell’Arezzo, club in cui aveva già militato nella stagione 2018/19. Definita anche la cessione del portiere Francesco Di Bartolo all’Altamura con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Infine, il Palermo ha annunciato lo slogan “A chi appartieni”, che accompagnerà la campagna abbonamenti, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.