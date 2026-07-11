Ufficiale, Paulo Azzi torna al Modena: contratto fino al 2028 con opzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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Il Modena riabbraccia uno dei protagonisti della recente storia gialloblù. Il club emiliano ha ufficializzato il ritorno di Paulo Azzi, esterno brasiliano che arriva a titolo definitivo dal Monza e ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Per Azzi si tratta di un ritorno speciale. Il classe 1994 era stato infatti tra gli assoluti protagonisti della stagione che riportò il Modena in Serie B, grazie a prestazioni di alto livello e a una straordinaria duttilità tattica che gli consentì di ricoprire diversi ruoli, dal terzino fino all’attacco.


Nella sua esperienza in gialloblù aveva realizzato sei reti, diventando uno dei beniamini della tifoseria e uno degli uomini chiave della promozione.

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