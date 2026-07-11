Il Sudafrica piange Jaylen Adams: morto a 25 anni dopo il Mondiale 2026

Il calcio sudafricano è sotto shock per la prematura scomparsa di Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale dei Bafana Bafana, morto all’età di appena 25 anni. Una notizia che ha sconvolto tifosi, compagni di squadra e tutto il movimento calcistico del Paese, arrivata a poche settimane dalla partecipazione del giocatore ai Mondiali del 2026.

Il dolore della famiglia

A confermare il decesso è stato un portavoce della famiglia, che ha chiesto il massimo rispetto della privacy in un momento di profondo dolore. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della morte.





Adams era rientrato da poco in Sudafrica dopo aver preso parte alla Coppa del Mondo disputata in Nord America, realizzando uno dei sogni più importanti della sua carriera.

Il Mondiale 2026 con il Sudafrica

Nel corso della rassegna iridata, il giovane centrocampista aveva collezionato tre presenze con la maglia della nazionale sudafricana. Era stato schierato titolare nella sfida contro la Corea del Sud, mentre era subentrato dalla panchina nelle gare contro Messico e Repubblica Ceca, offrendo il proprio contributo alla squadra allenata dai Bafana Bafana.

La partecipazione al Mondiale rappresentava il punto più alto di una crescita costante che lo aveva portato a diventare uno dei volti più promettenti del calcio sudafricano.