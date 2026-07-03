Mondiale 2026: l’Egitto batte l’Australia ai rigori e accede agli ottavi di finale

Si conclude il match tra Australia ed Egitto, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Dopo un incontro combattuto terminato per 1-1, a spuntarla ai calci di rigore è la formazione africana, che riesce ad accedere agli ottavi di finale dove incontrerà la vincitrice tra Argentina e Capo Verde.

L’Egitto parte con grande intensità e al 12′ trova il gol del vantaggio: Hafez pennella un cross preciso dalla destra e Ashour, ben appostato in area di rigore, svetta di testa battendo il portiere australiano. Dopo il vantaggio, gli egiziani gestiscono con ordine il possesso e concedono pochissimi spazi agli avversari. L’Australia fatica a costruire occasioni pericolose e non riesce a impensierire seriamente la retroguardia africana. Una prima frazione equilibrata sul piano del ritmo, ma decisa fin qui dall’episodio che ha premiato l’Egitto.





Nella ripresa la formazione di Popovic trova subito il gol del pari: al 55′, cross in mezzo di O’Neill che trova la deviazione involontaria di Mohamed Hany e insacca nella sua porta, riportando il risultato in equilibrio. Le due squadre continuano a darsi battaglia, in un match chiuso dall’alta posta in palio. Nessuna delle due formazioni riesce a trovare la rete del vantaggio con il match che va ai supplementari e, successivamente ai calci di rigore.

Dagli 11 metri a spuntarla è l’Egitto grazie al rigore decisivo di Abdelmaguid, che regala alla sua formazione il passaggio al turno successivo. Fatali per l’Australia gli errori dal dischetto di Souttar e Herrington.