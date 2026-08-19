Cesena, Ilic si presenta: «Ho leadership e fame. Voglio diventare uno dei serbi di successo in Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Dopo il suo arrivo al Cesena ed il suo esordio ufficiale con la maglia bianconera, Mihajlo Ilic si è presentato in conferenza stampa. Il difensore, classe 2003, ha parlato del match di Coppa Italia giocato contro il Sassuolo, descrivendo anche le sue qualità all’interno del terreno di gioco.

«Il mio esordio in Coppa? È sempre difficile per un difensore entrare in campo a freddo nei primi minuti – ha spiegato Ilic – ma per quanto mi riguarda, penso che, come squadra, abbiamo giocato la nostra partita e, contro un avversario di Serie A, abbiamo disputato una prestazione comunque positiva, creando anche diverse occasioni da gol»


Il giocatore prosegue descrivendo le sue doti all’interno del terreno di gioco: «Penso di essere un difensore a cui piace giocare con la palla al piede ed è anche per questo che ci siamo trovati con il Cesena. Mi piace lo stile di gioco della squadra e penso che questa sia una del le mie migliori qualità: saper giocare con i piedi, muovendomi tra le linee»

Inoltre, Ilici aggiunge: «Ritengo di avere una grande leadership, anche se ci sono alcuni aspetti in cui posso sicuramente migliorare come difensore, come la forza fisica per essere più aggressivo in campo»

Infine, alla domanda se ritiene di avere il talento e la fame che contraddistinguono i calciatori serbi, risponde: «Assolutamente sì. Tutti i giocatori serbi che hanno giocato in Italia hanno poi avuto un sacco di successo e penso che io potrò essere uno di loro»

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