Cremonese, Pecchia: «La sosta un periodo fondamentale, alla ripresa dovremo farci trovare pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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In seguito alla vittoria per 1-0 nel match amichevole della “Continassa” contro la Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia, che ha spiegato il m0mento della squadra dopo il difficile inizio di stagione.

«È stata una bella giornata, anche per l’atteggiamento mostrato dai ragazzi – spiega Pecchia – stiamo cercando di lavorare su diverse soluzioni e le partite sono senza dubbio allenanti»


Il tecnico ha poi parlato del momento della squadra dopo il difficile inizio di stagione: «In questi giorni ho recuperato tanti giocatori, è stato un periodo fondamentale in vista della ripresa del campionato e dovremo farci trovare pronti in qualsiasi situazione»

E sulle condizioni di Licina: «Le indicazioni sono positive, ci spiace solo per l’infortunio di Licina, speriamo che sia qualcosa di lieve».

Infine, sui tanti giovani della Primavera in campo: «Penso che per loro queste esperienze siano molto formative, a livello fisico e mentale giocare in un ambiente così è senza dubbio stimolante»

 

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