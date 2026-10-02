Palermo-Carrarese e Palermo-Vicenza, biglietti in vendita: arriva l’Anniversary Pack. Tutti i prezzi

Il Palermo FC lancia l’“Anniversary Pack 2 Games”, il pacchetto che permetterà ai tifosi rosanero di assistere con un unico titolo d’accesso alle prossime due partite casalinghe contro Carrarese e LR Vicenza. Il club annuncia un risparmio fino al 15% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Disponibili anche i tagliandi per le singole gare.

Il Palermo chiama ancora una volta a raccolta il proprio pubblico. Il club rosanero ha presentato l’Anniversary Pack 2 Games, iniziativa che comprende le prossime due partite casalinghe in programma allo stadio Renzo Barbera:





Palermo-Carrarese, domenica 25 ottobre alle ore 15;

Palermo-LR Vicenza, domenica 1° novembre alle ore 19.30.

Il secondo appuntamento avrà un significato particolare perché coinciderà con il 126° anniversario del Palermo FC.

Acquistando il pacchetto sarà possibile assistere a entrambe le partite con un risparmio fino al 15% rispetto al costo complessivo dei singoli tagliandi.

Anniversary Pack 2 Games: tutti i prezzi

Il pacchetto viene proposto a tariffa scontata per entrambe le gare.

Curve

Intero: 44 euro

Ridotto donna, Over 65 e Under 16: 40 euro

Gradinata Superiore

Intero: 60 euro

Ridotto donna, Over 65 e Under 16: 48 euro

Gradinata Inferiore

Intero: 70 euro

Ridotto donna, Over 65 e Under 16: 62 euro

L’Anniversary Pack è acquistabile esclusivamente online attraverso la pagina ufficiale della biglietteria del Palermo FC e resterà disponibile fino al fischio d’inizio di Palermo-Carrarese, prima delle due partite comprese nel pacchetto, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15.

Palermo-Carrarese, vendita dei singoli biglietti dalle 16 del 2 ottobre

Parallelamente al pacchetto, sarà possibile acquistare anche i biglietti per le singole partite contro Carrarese e Vicenza.

Per Palermo-Carrarese, gara valida per l’8ª giornata del campionato di Serie BKT 2026-2027, la vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 16 di venerdì 2 ottobre.

La partita si disputerà domenica 25 ottobre alle ore 15 al Renzo Barbera.

Palermo-Carrarese: tutti i prezzi dei biglietti

Centralissima

Intero: 115 euro

Donne/Over 65: 100 euro

Under 16: 100 euro

Under 14: riduzione non disponibile

Promo Unipa: non disponibile

Tribuna Centrale

Intero: 76 euro

Donne/Over 65: 60 euro

Under 16: 60 euro

Under 14: riduzione non disponibile

Promo Unipa: non disponibile

Tribuna Laterale

Intero: 50 euro

Donne/Over 65: 42 euro

Under 16: 42 euro

Under 14: riduzione non disponibile

Promo Unipa: non disponibile

Gradinata Inferiore

Intero: 42 euro

Donne/Over 65: 36 euro

Under 16: 36 euro

Under 14: riduzione non disponibile

Promo Unipa: 29 euro

Gradinata Superiore

Intero: 35 euro

Donne/Over 65: 28 euro

Under 16: 28 euro

Under 14: 16 euro

Promo Unipa: 24 euro

Curve

Intero: 26 euro

Donne/Over 65: 22 euro

Under 16: 22 euro

Under 14: riduzione non disponibile

Promo Unipa: 19 euro

La tariffa Over 65 è riservata a chi abbia già compiuto 65 anni al momento dell’acquisto, mentre quella Under 16 è destinata a chi non abbia ancora compiuto 16 anni.

La tariffa Under 14 è invece riservata a chi non abbia ancora compiuto 14 anni alla data dell’acquisto ed è disponibile esclusivamente nella Gradinata Superiore Laterale, con acquisto contestuale a un biglietto a tariffa intera.

Promo Unipa: giorni, orari e modalità

La Promo Unipa è riservata ai possessori di Unipa Card o cedolino Unipa che acquisteranno il proprio biglietto a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera.

La promozione sarà disponibile:

lunedì 19 ottobre, martedì 20 ottobre e mercoledì 21 ottobre, nelle fasce orarie 10-13 e 15-17.30.

Le tariffe previste sono:

Gradinata Inferiore: 29 euro

Gradinata Superiore: 24 euro

Curve: 19 euro

Omaggi Under 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino all’esaurimento dei posti disponibili, presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera.

Anche in questo caso le giornate previste sono lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Come acquistare i biglietti

Per effettuare acquisti online attraverso la pagina della biglietteria del Palermo FC è necessario essere registrati al sito ufficiale del club.

I biglietti, fino a esaurimento della disponibilità, potranno essere acquistati attraverso:

la pagina ufficiale della biglietteria Palermo FC e i punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera.

Per quanto riguarda il settore ospiti, il Palermo comunica di essere ancora in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore: tariffe e limitazioni

È prevista anche la procedura di cambio utilizzatore per abbonamenti e biglietti.

Il biglietto Intero può essere ceduto a tutti.

Il Ridotto donna può essere ceduto esclusivamente a una donna, il Ridotto Over 65 soltanto a un utente Over 65 e il Ridotto Under 16 esclusivamente a un Under 16.

Il Ridotto Under 14 non è cedibile.

Per gli abbonamenti, il servizio di cambio utilizzatore prevede un costo di 3 euro per ogni operazione effettuata.

Accesso al Renzo Barbera: cosa serve

Il Palermo invita i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo per evitare lunghe attese agli ingressi e consentire l’accesso all’impianto prima dell’inizio della partita.

Nel giorno della gara sarà necessario avere con sé un documento d’identità originale e in corso di validità.

Chi ha acquistato online dovrà inoltre presentare il documento digitale del biglietto, utilizzabile anche attraverso smartphone, oppure il tradizionale tagliando acquistato presso un punto vendita.

Per abbonamenti o biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD saranno invece necessari la fidelity card originale e la relativa ricevuta segnaposto.

Con l’Anniversary Pack il Palermo punta dunque a riempire ancora una volta il Barbera in occasione di due appuntamenti consecutivi, con la sfida contro il Vicenza del 1° novembre che coinciderà con la celebrazione del 126° anniversario del club rosanero.