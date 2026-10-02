Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi, con la squadra rosanero impegnata in una nuova seduta di allenamento.

Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, i giocatori hanno svolto un lavoro specifico sulla velocità, con esercitazioni di sprint. La seduta è poi proseguita con esercizi situazionali di 1 contro 1 e 2 contro 2, utili per lavorare sull’intensità e sulle dinamiche dei duelli.


A chiudere l’allenamento è stata un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con Inzaghi e il suo staff concentrati sui meccanismi da sviluppare nella fase di possesso.

Il Palermo continua dunque a lavorare a Torretta, sfruttando la pausa per affinare condizione atletica e principi di gioco in vista della ripresa degli impegni ufficiali.

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