“Resta nel vento, resta nel cuore”, esce il libro dedicato ad Alessia La Rosa: prefazione di Segre, nel volume anche le parole di Mirri

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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La storia della piccola palermitana raccontata attraverso i legami che hanno accompagnato la sua vita. Nel volume anche un’intervista a Giorgio Perinetti, il rapporto con il Palermo FC e la Curva Nord e l’amicizia con Joshua.

PALERMO – Non un libro sulla malattia, ma un racconto sulla vita e sulla forza dei legami. Esce oggi, 2 ottobre, “Resta nel vento, resta nel cuore”, il primo libro di Rosario Di Stefano, dedicato alla storia di Alessia La Rosa.


Una storia che negli anni ha coinvolto una famiglia, gli amici, il mondo della danza e quello del calcio palermitano, creando attorno ad Alessia una rete di affetto capace di accompagnarla anche nei momenti più difficili.

Il libro ripercorre la sua storia attraverso le persone che ne hanno fatto parte. C’è Joshua, conosciuto tra i corridoi dell’ospedale e diventato per Alessia un amico inseparabile. C’è la passione per il Palermo, nata anche grazie a quell’amicizia e cresciuta fino a trasformare lo stadio Renzo Barbera e la Curva Nord in luoghi di appartenenza e felicità.

La prefazione di Jacopo Segre

Un ruolo importante nel racconto è occupato dal rapporto con Jacopo Segre. Inizialmente il calciatore preferito di Alessia, il centrocampista rosanero è diventato successivamente una presenza importante nella sua vita.

Proprio Segre ha scritto la prefazione di “Resta nel vento, resta nel cuore”, affidando alle pagine del volume il proprio ricordo del rapporto costruito con Alessia e con la sua famiglia.

Nel libro trova spazio anche la vicinanza mostrata dal Palermo FC, raccontata attraverso le parole del presidente Dario Mirri.

Il rapporto con il mondo del calcio prosegue attraverso un’intervista a Giorgio Perinetti, che affronta da una prospettiva profondamente personale il tema della perdita di un figlio.

La voce di mamma Maria e il ricordo di Alessia

Una parte centrale del racconto è affidata alla voce di Maria, mamma di Alessia, insieme alle testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta e accompagnata.

Dai ricordi familiari alla danza, dall’amicizia con Joshua al legame con il mondo rosanero, le diverse voci ricostruiscono non soltanto ciò che Alessia ha vissuto, ma soprattutto quello che è riuscita a lasciare nelle persone incontrate lungo il proprio cammino.

L’autore Rosario Di Stefano spiega così lo spirito con cui è nato il libro:

«Quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo una certezza: non volevo raccontare la malattia di Alessia, volevo raccontare Alessia. La sua voglia di vivere, la sua famiglia, Joshua, il Palermo e tutti quei legami che, anche nei momenti più difficili, sono riusciti a rendere la vita più forte del dolore. Pagina dopo pagina ho capito che questa storia parlava anche di qualcosa di più grande: di ciò che siamo capaci di lasciare nelle persone che incontriamo.

Scrivendo di ciò che resta, inevitabilmente ho pensato anche a chi continua a vivere dentro di me, dentro di noi».

Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.

“Resta nel vento, resta nel cuore” è disponibile da oggi, 2 ottobre, su Amazon, sia in formato cartaceo sia in versione Kindle.

 

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