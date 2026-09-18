Corriere dello Sport: “Schillaci, il romanzo di una vita. De Rosa: «Trasformava fragilità, insicurezza e rabbia in agonismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
cbc0465645

Totò Schillaci non è stato soltanto un calciatore, ma il protagonista di una storia che sembra scritta per diventare un romanzo. Dal quartiere Cep di Palermo alle notti di Italia ’90, passando per Messina, Juventus e Nazionale, la sua è stata una scalata costruita attraverso i gol, la fame e quella capacità di sovvertire continuamente il destino che adesso Corrado De Rosa racconta in “Totò Schillaci. Non ero previsto”, edito da 66thand2nd.

Come racconta Valeria Ancione sul Corriere dello Sport, non si tratta di una semplice biografia. Schillaci è stato un “romanzo vivente”, un personaggio capace di scrivere le pagine della propria storia mentre milioni di persone le vivevano insieme a lui.


Dal Cep a Messina, poi la Juventus e l’Italia

I siciliani furono i primi a innamorarsi di Totò. Prima ancora che diventasse l’eroe di un’intera nazione, Schillaci aveva cominciato a costruire il proprio mito attraverso i gol realizzati con il Messina.

Un ruolo fondamentale lo ebbe il professor Scoglio, che dal suo attaccante pretendeva soprattutto una cosa: segnare. Schillaci rispose a modo suo, con una raffica di reti che lo portarono dal quartiere Cep di Palermo fino alla Serie A.

Poi arrivò il trasferimento a Torino, alla Juventus. Da lì la Nazionale e infine l’esplosione definitiva durante le Notti Magiche di Italia ’90, quando Schillaci smise di appartenere soltanto alla Sicilia e diventò uno dei simboli calcistici dell’intero Paese.

A due anni dalla scomparsa, avvenuta il 18 settembre 2024 a causa di un cancro e a pochi mesi dal sessantesimo compleanno, il libro prova a restituire soprattutto l’uomo nascosto dietro il personaggio.

De Rosa: «Anche famoso resta il ragazzo del Cep»

Come scrive Valeria Ancione sul Corriere dello Sport, Corrado De Rosa, psichiatra, saggista e appassionato di calcio, costruisce un romanzo poetico e commovente, cercando di andare oltre qualsiasi giudizio sulla figura di Schillaci.

Rimangono i gol, le espressioni diventate iconiche e una personalità ricca di contraddizioni. De Rosa individua proprio nelle origini una delle chiavi per comprenderlo:

«Anche famoso resta il ragazzo del Cep che deve conquistarsi il diritto di esserci. Sembra che giochi per sopravvivere: trasforma la fragilità in movimento, l’insicurezza e la rabbia in agonismo».

Da qui nasce anche il significato del titolo scelto per il libro:

«“Non ero previsto” significa che ogni volta che la vita sembra aver deciso chi debba essere, Schillaci diventa qualcos’altro».

Una definizione che racchiude un percorso nel quale il talento si è continuamente intrecciato con la necessità di conquistarsi uno spazio.

Schillaci e Vialli, così diversi e così vicini

Nel racconto entra inevitabilmente anche la malattia. E il destino di Schillaci viene accostato a quello di Gianluca Vialli, due uomini profondamente differenti ma avvicinati dalla vulnerabilità mostrata nell’ultima parte della loro vita.

«Sono agli antipodi. Vialli è aristocratico, elegante, ordinato. Schillaci è istinto, fame, disordine: segna con qualsiasi parte del corpo».

Poi il punto d’incontro:

«Eppure nella malattia si assomigliano: entrambi mostrano la vulnerabilità, senza trasformarla in spettacolo. E insegnano il coraggio della dignità quando si scopre di non essere invincibili».

Secondo quanto evidenzia Valeria Ancione sul Corriere dello Sport, è uno dei passaggi attraverso i quali il libro restituisce la dimensione più umana del protagonista, senza limitarsi alla carriera e ai momenti che lo hanno trasformato in un’icona popolare.

Italia ’90, la gloria dentro una sconfitta

E poi c’è inevitabilmente il Mondiale del 1990. Il torneo che consegnò Schillaci alla storia del calcio italiano e, allo stesso tempo, lasciò qualcosa di incompiuto.

Totò vinse la classifica dei cannonieri, mentre l’Italia non riuscì a conquistare il Mondiale. Un paradosso sul quale De Rosa costruisce un’altra riflessione:

«Vive il punto più alto della carriera dentro una sconfitta. Resta in lui qualcosa di incompiuto nella massima gloria».

Per l’autore è proprio questa contraddizione a rendere ancora più potente la storia di Schillaci:

«La vittoria costruisce il mito, la sconfitta rivela i limiti, i rimpianti, i “se”. La vittoria chiude una storia, la sconfitta la lascia aperta».

Come conclude Valeria Ancione sul Corriere dello Sport, “Totò Schillaci. Non ero previsto” cerca così di restituire l’uomo dietro i gol e quegli occhi diventati indimenticabili. La storia di un ragazzo partito dal Cep che, quando sembrava che la vita avesse già stabilito quale sarebbe stato il suo posto, riusciva puntualmente a diventare qualcos’altro.

Altre notizie

Campl-1789197542208.jpg--malore_per_andrea_camplone_mentre_gioca_a_padel__l_ex_calciatore_e_allenatore_del_perugia_in_ospedale_in_gravi_condizioni

Mondo del calcio italiano in ansia per Andrea Camplone

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-03 084939

Giornale di Sicilia: “Il Conca d’Oro devastato Il progettista di Zamparini: «Tetto da rifare, servono mesi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-02 080815

Giornale di Sicilia: “Brucia il Conca d’Oro, la creatura di Zamparini”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-08-31 074735

Giornale di Sicilia: “Palermo, al Barbera il ricordo dei cinque operai morti durante i lavori per Italia ’90”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Immagine

Palermo Comic Convention, a settembre torna la festa della cultura pop

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, nuova vita per il Velodromo: aumenta la capienza e arrivano 2,7 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-04 082410

Repubblica Palermo: “Dopo il Barbera, il Comune punta ai privati per gestire Palasport e piscina comunale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
c82728a178c8a7ecaf85727df04468ba

Addio a Franco Baresi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-28 193023

Marconi dopo la laurea: «Un traguardo bellissimo, grazie al Palermo e a chi ha creduto in me»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
42978873-b2be-4254-8f0c-809c20f65510

Ex Palermo, Ivan Marconi si laurea all’Università: «Un esempio di sport e formazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-23 183541

Manchester City, all’asta i cimeli dell’ufficio di Guardiola: in vendita fischietto, lavagnette e il pallone dei 100 gol di Haaland

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-18 070323

Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini riparte con una lista maxi: Romano, Doumbia e Zoma tra le novità”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
cbc0465645

Corriere dello Sport: “Schillaci, il romanzo di una vita. De Rosa: «Trasformava fragilità, insicurezza e rabbia in agonismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 062049

Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Cesena, De Giorgio vuole il riscatto. Diamanti: «Bisognerà andare forte ed essere battaglieri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (78) johnsen Veiga

Corriere dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Fortin confermato, Johnsen torna titolare. Mazzitelli verso la prima convocazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026