Corriere dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Fortin confermato, Johnsen torna titolare. Mazzitelli verso la prima convocazione”
Il Palermo si prepara alla sfida contro il Padova con Filippo Inzaghi orientato a confermare Fortin tra i pali. Come riporta il Corriere dello Sport, Perin potrà completare il proprio recupero senza forzare i tempi, lasciando spazio al giovane portiere rosanero.
Secondo il Corriere dello Sport, rispetto alla trasferta di Avellino dovrebbe tornare dal primo minuto Johnsen, inizialmente partito dalla panchina nell’ultima giornata. Sulla trequarti, insieme al norvegese, spazio a Palumbo e Vavassori alle spalle di Pohjanpalo.
La principale novità potrebbe riguardare Luca Mazzitelli. Il centrocampista, riferisce il Corriere dello Sport, è infatti diretto verso la prima convocazione con la maglia del Palermo.
Palermo, la probabile formazione
PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Pierozzi, Peda, Magnani, Barba, Bozzolan, Gomes, Mazzitelli, Estevez, Gyasi, Gabrielloni.
Allenatore: F. Inzaghi.
Padova, Moro-Caprari in attacco
Sul fronte opposto, il Corriere dello Sport indica un Padova pronto a confermare la propria struttura. Sugli spalti ci saranno due tifoserie legate da un gemellaggio che dura da quarant’anni, mentre in classifica le due squadre sono separate da tre punti.
Dopo la sosta dovrebbe arrivare l’esordio di Artistico, mentre contro il Palermo è previsto subito Galazzi, indicato come uomo-partita contro l’Ascoli. In avanti la coppia dovrebbe essere composta da Moro e Caprari.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Galazzi, Zuelli, Varas, Di Mariano; Moro, Caprari.
A disposizione: Moquet, Capelli, Pompetti, Fusi, Cocchi, Lasagna, Giunti, Seghetti, Siletti, Bortolussi, Sgarbi, Faedo.
Allenatore: Calabro.