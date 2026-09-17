Serie C girone A: il Treviso raggiunge il Brescia nel finale, pari tra Carpi e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 224100

Si concludono i match del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Dopo un incontro l0ttato, finisce il parità tra Brescia e Treviso. Le rondinelle, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto per 0-1, nella ripresa ribaltano il risultato grazie alle reti di Zennaro e l’ex Palermo Rizzo Pinna. Nel finale i veneti riescono a riacciuffare il pari con il gol nei minuti di recupero firmato da Maestrelli. Termina in parità invece la gara tra Carpi e Ospitaletto, con le due squadre che si dividono la posta in palio uscendo dal campo sul risultato di 2-2. Pari anche nei match Giana Erminio-Trento e Renate-Dolomiti Bellunesi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Brescia-Treviso 2-2 (45+1′ Brevi; 50′ Zennaro; 67′ Rizzo Pinna; 90+4′ Maestrelli)


Carpi-Ospitaletto 2-2 (11′ Messaggi; 18′ Rossini; 24′ Casarini; 66′ Guerneri)

Giana Erminio-Trento 2-2 (19′ Sodero; 32′ Muhameti; 34′ Garetto; 78′ Samele)

Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0

LA CLASSIFICA

Cittadella – 15

Brescia – 11

Ospitaletto – 11

Alcione Milano – 9

Trento – 9

Dolomiti Bellunesi – 9

Treviso – 8

Arzignano – 7

Lecco – 7

Carpi – 5

Pro Vercelli – 5

AlbinoLeffe – 5

Novara – 5

Lumezzane – 5

Desenzano – 5

Juventus U23 – 5

Pergolettese – 5

Folgore Caratese – 2

Renate – 2

Giana Erminio – 1

Altre notizie

pallone serie c 26 27 (6)

Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-15 225953

Serie C girone C: vincono Sorrento e Casarano, pari tra Barletta e Salernitana. La classifica aggiornata e i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 215656

Serie C girone C: avanti Sorrento e Casarano, pari a reti bianche tra Bari e Potenza all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-14 155622

Ravenna, ufficiale il colpo Soleri: l’ex Palermo firma fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Screenshot 2026-09-13 081034

Gazzetta dello Sport: “Catania, quanti fischi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
Screenshot 2026-09-12 170712

Serie C girone C: la Casertana batte 2-3 l’Inter U23, pari tra Crotone e Savoia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Ravenna, colpo in attacco: l’ex Palermo Soleri a un passo. L’ufficialità può arrivare prima del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Immagine

Catania, Insigne: «In C sarei venuto solo qui. Faremo tutto per esultare a fine campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Immagine

Serie C, i risultati delle gare di oggi: Salernitana fermata dalla Cavese

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie C, i risultati parziali: AlbinoLeffe e Salernitana avanti, Spezia ko

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Thomas-Henry-sito

Ex rosa, UFFICIALE: Thomas Henry è un nuovo giocatore della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-17 224100

Serie C girone A: il Treviso raggiunge il Brescia nel finale, pari tra Carpi e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Venezia, si pensa a D’Aversa per sostituire Stroppa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 213644

Europa League: avanti Juventus e Crystal Palace, pari tra Besiktas e Marsiglia all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
pallone serie c 26 27 (6)

Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
images

Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026