Serie C girone A: il Treviso raggiunge il Brescia nel finale, pari tra Carpi e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Dopo un incontro l0ttato, finisce il parità tra Brescia e Treviso. Le rondinelle, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto per 0-1, nella ripresa ribaltano il risultato grazie alle reti di Zennaro e l’ex Palermo Rizzo Pinna. Nel finale i veneti riescono a riacciuffare il pari con il gol nei minuti di recupero firmato da Maestrelli. Termina in parità invece la gara tra Carpi e Ospitaletto, con le due squadre che si dividono la posta in palio uscendo dal campo sul risultato di 2-2. Pari anche nei match Giana Erminio-Trento e Renate-Dolomiti Bellunesi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Brescia-Treviso 2-2 (45+1′ Brevi; 50′ Zennaro; 67′ Rizzo Pinna; 90+4′ Maestrelli)





Carpi-Ospitaletto 2-2 (11′ Messaggi; 18′ Rossini; 24′ Casarini; 66′ Guerneri)

Giana Erminio-Trento 2-2 (19′ Sodero; 32′ Muhameti; 34′ Garetto; 78′ Samele)

Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0

LA CLASSIFICA

Cittadella – 15

Brescia – 11

Ospitaletto – 11

Alcione Milano – 9

Trento – 9

Dolomiti Bellunesi – 9

Treviso – 8

Arzignano – 7

Lecco – 7

Carpi – 5

Pro Vercelli – 5

AlbinoLeffe – 5

Novara – 5

Lumezzane – 5

Desenzano – 5

Juventus U23 – 5

Pergolettese – 5

Folgore Caratese – 2

Renate – 2

Giana Erminio – 1