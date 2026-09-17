Serie C girone A: il Treviso raggiunge il Brescia nel finale, pari tra Carpi e Ospitaletto. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Dopo un incontro l0ttato, finisce il parità tra Brescia e Treviso. Le rondinelle, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto per 0-1, nella ripresa ribaltano il risultato grazie alle reti di Zennaro e l’ex Palermo Rizzo Pinna. Nel finale i veneti riescono a riacciuffare il pari con il gol nei minuti di recupero firmato da Maestrelli. Termina in parità invece la gara tra Carpi e Ospitaletto, con le due squadre che si dividono la posta in palio uscendo dal campo sul risultato di 2-2. Pari anche nei match Giana Erminio-Trento e Renate-Dolomiti Bellunesi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Brescia-Treviso 2-2 (45+1′ Brevi; 50′ Zennaro; 67′ Rizzo Pinna; 90+4′ Maestrelli)
Carpi-Ospitaletto 2-2 (11′ Messaggi; 18′ Rossini; 24′ Casarini; 66′ Guerneri)
Giana Erminio-Trento 2-2 (19′ Sodero; 32′ Muhameti; 34′ Garetto; 78′ Samele)
Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0
LA CLASSIFICA
Cittadella – 15
Brescia – 11
Ospitaletto – 11
Alcione Milano – 9
Trento – 9
Dolomiti Bellunesi – 9
Treviso – 8
Arzignano – 7
Lecco – 7
Carpi – 5
Pro Vercelli – 5
AlbinoLeffe – 5
Novara – 5
Lumezzane – 5
Desenzano – 5
Juventus U23 – 5
Pergolettese – 5
Folgore Caratese – 2
Renate – 2
Giana Erminio – 1