Europa League: avanti Juventus e Crystal Palace, pari tra Besiktas e Marsiglia all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 213644

Tanti gol ed emozioni nei primi tempi dei match di Europa League. Grande prima frazione di gioco da parte della Juventus che, dopo i primi 45 minuti di gioco, conduce sul risultato di 3-0 nella gara casalinga contro gli olandesi del Nijmegen: decidono al momento l’incontro le reti di Nico Gonzalez, Alajbegovic e Woltemade. Stesso parziale anche per il Crystal Palace, che domina in casa contro il Lech: per gli inglesi a segno Pino Richards e Larsen. Vanno al riposo in parità invece Besiktas e Marsiglia, con un gol per parte ed un match ancora tutto da decidere. Di seguito i risultati parziali:

Besiktas-Marsiglia 1-1


Celtic-Ferencvaros 0-1

Crystal Palace-Lech 2-0

Juventus-Nijmegen 3-0

Lillestrom-Torrenese 0-1

Plzen-Royale Union SG 0-1

Real Sociedad-Bournemouth 0-2

Altre notizie

HSa3aBYW0AAqPt_

Germania, Klopp su Tresoldi: «Non ha ancora scelto tra noi e l’Italia, non vogliamo mettergli pressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palla Europei (X) Ilovepalermocalcio

Euro 2028 sbarca su Sky: «Tutte le 51 partite, 24 saranno in esclusiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Pallone Champions

Uefa, le sedi delle finali 2028 e 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-09 203231

Champions League: il Barcellona cala il pokerissimo al Feyenoord, lo Stoccarda batte 3-1 i Viking

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-09 192736

Champions League: Barcellona e Stoccarda avanti dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Screenshot 2026-09-08 204530

Champions League: l’Aston Villa batte 2-3 il Club Brugge, vince l’AEK contro il LASK

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 193701

Champions League: l’Aston Villa cala il tris, AEK avanti 1-0 dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
5136

Corriere dello Sport: “Premier League, mercato da follia: spesi oltre 4 miliardi. Ma i club hanno davvero questi soldi?”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Infantino

Caos FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino: «Siamo con la UEFA»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-22 215347

Tragedia nel calcio portoghese: muore a 25 anni Quévin Castro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-17 213644

Europa League: avanti Juventus e Crystal Palace, pari tra Besiktas e Marsiglia all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
pallone serie c 26 27 (6)

Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
images

Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 211854

Juve Stabia, De Giorgio verso il Cesena: «Andremo fortemente alla ricerca di una vittoria. Ci manca cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Padova: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026