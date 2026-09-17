Europa League: avanti Juventus e Crystal Palace, pari tra Besiktas e Marsiglia all’intervallo. I risultati parziali

Tanti gol ed emozioni nei primi tempi dei match di Europa League. Grande prima frazione di gioco da parte della Juventus che, dopo i primi 45 minuti di gioco, conduce sul risultato di 3-0 nella gara casalinga contro gli olandesi del Nijmegen: decidono al momento l’incontro le reti di Nico Gonzalez, Alajbegovic e Woltemade. Stesso parziale anche per il Crystal Palace, che domina in casa contro il Lech: per gli inglesi a segno Pino Richards e Larsen. Vanno al riposo in parità invece Besiktas e Marsiglia, con un gol per parte ed un match ancora tutto da decidere. Di seguito i risultati parziali:

Besiktas-Marsiglia 1-1





Celtic-Ferencvaros 0-1

Crystal Palace-Lech 2-0

Juventus-Nijmegen 3-0

Lillestrom-Torrenese 0-1

Plzen-Royale Union SG 0-1

Real Sociedad-Bournemouth 0-2