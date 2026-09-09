Champions League: il Barcellona cala il pokerissimo al Feyenoord, lo Stoccarda batte 3-1 i Viking
Portano a casa un importante vittoria all’esordio stagionale in Champions League Barcellona e Stoccarda, che vincono rispettivamente contro Feyenoord e Viking. Due incontri pieni di gol ed emozioni, dominati dai padroni di casa.
Nella gara del Camp Nou partono subito forte gli uomini di Flick, che la 3′ minuto sbloccano il risultato con la rete di Raphina, che sfrutta l’assist di Yamal e piazza il pallone nell’angolino basso di sinistra. Al 20′ i blaugrana trovano anche la rete del raddoppio, con un bel tiro dal limite di Adeyemi che si spegne all’incrocio dei pali, con gli spagnoli che vanno al riposo avanti per 2-0.
Nella ripresa la musica non cambia. Il Barcellona continua a spingere in avanti, con Raphina che trova la sua doppietta personale e porta il risultato sul 3-0. Al 77′ c’è spazio anche per il quarto gol di serata, firmato da Lamine Yamal. Gli olandesi accorciano le distanze con la rete di Steijn, ma nel finale i blaugrana trovano il gol del definitivo 5-1 con Gabriel Jesus.
Porta a casa i tre punti anche lo Stoccarda, impegnato nel match casalingo contro i Viking. Miglior in campo per i tedeschi Demirovic, autore nella prima frazione di gioco di una tripletta che regala la vittoria alla sua squadra. Per gli ospiti a segno Tripic, con l’incontro che si chiude sul risultato di 3-1.