Palermo, riprende la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro l’Avellino. Dopo la gara contro la Sampdoria, la squadra di Filippo Inzaghi è tornata in campo per iniziare a preparare il prossimo appuntamento di campionato.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento, prima di proseguire con un’esercitazione tattica dedicata alla costruzione offensiva. Il lavoro ha permesso allo staff tecnico di iniziare a focalizzare l’attenzione sui meccanismi da sviluppare in vista della sfida contro gli irpini.


Per i calciatori maggiormente impiegati contro la Sampdoria, il programma ha previsto successivamente un lavoro aerobico, finalizzato al recupero delle energie dopo l’impegno di campionato. Il resto del gruppo, invece, si è cimentato in alcune partite a tema su una porzione ridotta del campo.

Il Palermo guarda dunque già alla prossima sfida: dopo il confronto con la Sampdoria, Inzaghi e i suoi hanno cominciato a preparare la trasferta di Avellino, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni

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