Avellino-Palermo, ufficiale il nuovo orario: si gioca alle 17.15
Adesso è ufficiale: Avellino-Palermo cambia orario. La sfida, inizialmente programmata per domenica 13 settembre alle ore 15.00, è stata posticipata di oltre due ore.
Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a parziale modifica del precedente programma della quarta giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha disposto il nuovo orario della gara.
Avellino-Palermo si giocherà dunque domenica 13 settembre alle ore 17.15 allo stadio Partenio-Lombardi.
La decisione arriva nell’ambito della rimodulazione degli orari delle gare previste su terreni sintetici, particolarmente sensibili alle alte temperature. Il match tra biancoverdi e rosanero sarà quindi uno degli appuntamenti pomeridiani della quarta giornata.
Il Palermo, capolista con nove punti dopo le prime tre giornate, affronterà un Avellino fermo a quota sei. Appuntamento dunque fissato per domenica 13 settembre alle 17.15.