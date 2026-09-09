Il Secolo XIX: “Sampdoria, Branco attacca: «A Palermo sembrava di giocare contro il Manchester City»”

La Sampdoria alza la voce dopo la sconfitta per 3-1 contro il Palermo e mette nel mirino la direzione arbitrale di Matteo Marchetti. Una presa di posizione molto dura che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, avrebbe sorpreso l’Aia e il nuovo responsabile e designatore della Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B, Daniele Orsato. Da Roma non sarebbero state gradite né la forma né i contenuti delle critiche blucerchiate.

A intervenire nel dopo partita era stato il ds Americo Branco, che aveva utilizzato parole pesanti: «Se viene designato un arbitro internazionale, ti aspetti una gestione internazionale. Quello visto a Palermo è stato invece molto piccolo nella mentalità».





Branco: «Vogliamo un po’ di rispetto»

Il dirigente della Sampdoria aveva posto soprattutto l’accento sul metro arbitrale utilizzato durante la partita del Barbera.

«Vogliamo solo un po’ di rispetto. Sappiamo cos’è il Palermo ma sappiamo anche cos’è la Sampdoria. È importante per noi capire quali siano le logiche e gli equilibri», aveva dichiarato Branco.

Il ds aveva comunque escluso che la sconfitta fosse da attribuire esclusivamente all’arbitraggio: «Sicuramente non sto dicendo che è stata colpa dell’arbitro. Però secondo me nei momenti chiave dell’incontro, lui ha spostato gli equilibri in una forma che ha innervosito la nostra squadra».

Dal doppio giallo a Insigne e Henderson al caso Palumbo

Il Secolo XIX ricostruisce anche gli episodi contestati dalla Sampdoria. Il primo riguarda le ammonizioni a Henderson e Insigne al 18′ del primo tempo. Secondo la lettura blucerchiata, sarebbe stato proprio Insigne a subire il fallo prima delle proteste che gli sono costate il cartellino.

Le polemiche sarebbero proseguite anche nel tunnel degli spogliatoi alla fine del primo tempo. Branco aveva quindi contestato il criterio disciplinare adottato da Marchetti: «Il criterio delle ammonizioni io non l’ho capito».

L’episodio principale riguarda però il finale e l’intervento di Palumbo sulla caviglia di Henderson, punito con il giallo. La Sampdoria riteneva che il calciatore rosanero dovesse essere espulso. Palumbo è poi rimasto in campo e ha realizzato la rete del definitivo 3-1.

Tra gli altri episodi indicati dal quotidiano ci sono anche un paio di calci d’angolo inizialmente segnalati a favore della Sampdoria dagli assistenti e poi non concessi da Marchetti, oltre a una rimessa laterale nel finale.

Branco tira in ballo anche il Manchester City

Particolarmente forte anche un altro passaggio delle dichiarazioni di Branco riportato da Il Secolo XIX. Il dirigente ha collegato le proteste di Palermo a quanto già visto, a suo giudizio, nella precedente giornata contro la Juve Stabia.

«Già la volta scorsa qualcosina c’era, questa volta anziché il Palermo sembrava che giocasse il Manchester City contro la Sampdoria. E per importanza della società invece non è così. Sono nettamente le due squadre più storiche della B, anche in termini di spettatori».

Branco ha comunque riconosciuto i meriti della formazione di Inzaghi: «Il Palermo sul campo è stato più cattivo di noi nei momenti giusti, complimenti a loro. Hanno fatto investimenti, è una bella squadra, però noi cerchiamo solo di essere rispettati come Sampdoria».

Mutarelli squalificato per un turno

Nel corso della partita era stato espulso anche il vice allenatore blucerchiato Mutarelli. Come riferisce Il Secolo XIX, è stato successivamente squalificato per una giornata «per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale».

Adesso l’attenzione della Sampdoria si sposta anche sulla prossima giornata e sulla designazione arbitrale per la trasferta di Mantova, mentre resta l’eco delle fortissime proteste successive alla gara del Barbera.