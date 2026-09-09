Repubblica: “L’effetto Barbera trascina la squadra rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (29) tifosi

Un Barbera tornato a essere un autentico fortino, con il pubblico rosanero sempre più protagonista. Il posticipo vinto 3-1 dal Palermo contro la Sampdoria ha fatto registrare 33.196 titoli emessi, nuovo record stagionale e dato superiore anche ai numeri raggiunti nella trionfale stagione 2013/14 culminata con la promozione in Serie A.

A evidenziare la crescita della passione rosanero è Alessandro Geraci su Repubblica Palermo. Il tutto assume ancora più valore considerando la collocazione della partita al lunedì sera.


Palermo-Sampdoria, Barbera sold out

Per la sfida contro i blucerchiati sono stati emessi complessivamente 33.196 titoli d’ingresso: ai 17.000 abbonati si sono aggiunti 16.196 biglietti, andati esauriti rapidamente.

Come sottolinea Repubblica Palermo, si tratta del nuovo primato stagionale per lo stadio di viale del Fante.

Il pubblico si conferma così il dodicesimo uomo della squadra, accompagnando un Palermo che sul terreno di gioco ha superato la Sampdoria per 3-1.

Superato anche il record della scorsa stagione

Il dato registrato contro la Samp permette di superare anche il picco della passata stagione.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il precedente primato era stato raggiunto contro il Modena, quando sugli spalti si erano toccate 32.922 presenze.

Contro la Sampdoria il muro dei 33 mila è stato invece abbattuto, nonostante una collocazione settimanale certamente meno agevole rispetto a una tradizionale partita nel weekend.

Numeri superiori anche all’anno della promozione con Iachini

Il confronto diventa ancora più significativo guardando alla stagione 2013/14, l’ultima conclusa dal Palermo con la promozione dalla Serie B alla Serie A.

In quella squadra allenata da Beppe Iachini, ricorda Repubblica Palermo, il picco massimo fu di 27.829 paganti, con 5.239 abbonati.

Numeri ampiamente superati dal seguito che accompagna oggi la formazione rosanero.

Dal Mantova alla Juve Stabia: passione in continua crescita

L’affluenza contro la Sampdoria non rappresenta un caso isolato. Contro il Mantova in Coppa Italia erano presenti 23.133 spettatori, mentre già contro il Lecce si era registrato il primo pienone stagionale.

Alla prima di campionato contro la Juve Stabia le presenze erano poi salite a 32.106.

Adesso, come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il successo per 3-1 contro la Sampdoria coincide con una nuova vetta: 33.196 titoli emessi e un Barbera nuovamente sold out.

Numeri che certificano un entusiasmo sempre più forte attorno al Palermo e trasformano ancora una volta lo stadio di viale del Fante in uno dei principali punti di forza della squadra.

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