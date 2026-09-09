Giornale di Sicilia: “Palermo, un gesto da squadra vera: i rosanero rinunciano al giorno di riposo”

Il Palermo non vuole fermarsi. Dopo il successo contro la Sampdoria, Filippo Inzaghi aveva concesso una giornata libera alla squadra, ma il gruppo ha scelto di tornare ugualmente al lavoro. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una decisione arrivata direttamente dallo spogliatoio e che testimonia la voglia dei rosanero di continuare a spingere.

Ieri il Palermo si è così ritrovato al centro sportivo di Torretta per una seduta dedicata al recovery, necessaria per smaltire le fatiche dell’ultimo impegno e cominciare a preparare la prossima sfida.





Testa all’Avellino, dubbi Hernani e Strefezza

Nel mirino c’è già la trasferta contro l’Avellino. In vista dell’appuntamento in Irpinia, Inzaghi dovrà però valutare le condizioni di Hernani e Strefezza, entrambi alle prese con problemi muscolari.

Come riferisce Radicini sul Giornale di Sicilia, le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente. Non verranno prese decisioni affrettate e i dubbi sulla presenza dei due calciatori ad Avellino saranno sciolti soltanto sabato, giorno della partenza.

Il tecnico rosanero può intanto godersi un gruppo che sembra avere trovato la giusta sintonia. Non sono soltanto i risultati a dare indicazioni positive, ma anche l’atteggiamento mostrato dalla squadra. La scelta dei giocatori di rinunciare al giorno libero per tornare immediatamente a Torretta rappresenta un ulteriore segnale.

La Nord indica la strada: «C’è un sogno da conquistare»

Un messaggio significativo è arrivato anche dagli spalti del Barbera durante Palermo-Sampdoria. La Curva Nord ha esposto uno striscione che, secondo il Giornale di Sicilia, può diventare il manifesto di questo avvio di stagione:

«Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare».

Entusiasmo per la partenza del Palermo, dunque, ma senza rallentare. La squadra di Inzaghi ha già rivolto lo sguardo alla prossima tappa: Avellino.