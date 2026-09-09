Corriere dello Sport: “Fiorentina-Grosso, non è ancora finita: il club valuta un’azione disciplinare contro l’ex Palermo”

L’esonero potrebbe non aver chiuso definitivamente il rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso. Dopo la separazione maturata domenica notte, il club viola starebbe infatti valutando la possibilità di chiedere un’azione disciplinare nei confronti dell’ex allenatore del Palermo davanti alla commissione competente in ambito federale.

A raccontare i nuovi sviluppi è Francesco Gensini sul Corriere dello Sport, secondo cui si tratterebbe di una strada tutt’altro che banale e potenzialmente in grado di produrre conseguenze significative anche sul piano contrattuale.





Il retroscena della rottura tra Grosso e la Fiorentina

Per comprendere la situazione, il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto nelle ore precedenti all’esonero.

Dopo un avvio di campionato disastroso, caratterizzato da tre sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino, zero punti, nove gol subiti e appena uno realizzato, sarebbe andata in scena una telefonata tra Grosso e Paratici.

Secondo quanto riferisce Francesco Gensini, durante il confronto l’allenatore avrebbe manifestato il proprio dissenso sulle modalità con cui era stato condotto il mercato e sulla costruzione della rosa.

I dubbi di Grosso e la richiesta di dimissioni

Nel corso della stessa discussione, Grosso avrebbe inoltre espresso dubbi sulla propria capacità di riuscire a modificare la situazione e risollevare la Fiorentina.

Il confronto sarebbe stato particolarmente acceso, pur rimanendo nei limiti di un comportamento civile. È stato però quello il momento nel quale il rapporto si è definitivamente spezzato.

Paratici avrebbe chiesto a Grosso di rassegnare le dimissioni, ricevendo però una risposta negativa. Poco dopo è arrivata la decisione della Fiorentina di sollevarlo dall’incarico.

Vanoli in panchina, ma si apre un altro fronte

La società viola ha quindi richiamato Paolo Vanoli, tornato a Firenze appena tre mesi dopo. Il nuovo allenatore ha già iniziato il proprio lavoro con la squadra, ma parallelamente la dirigenza non avrebbe archiviato quanto accaduto con Grosso.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, adesso potrebbe aprirsi un fronte completamente differente rispetto a quello sportivo.

La Fiorentina sta infatti valutando l’azione disciplinare e molto dipenderà dall’eventuale responso della commissione federale.

Dalla risoluzione al possibile licenziamento per giusta causa

Le conseguenze potrebbero essere rilevanti. Francesco Gensini sul Corriere dello Sport precisa che gli scenari successivi dipenderanno dall’eventuale provvedimento disciplinare.

Tra le possibilità vengono indicate la risoluzione consensuale del contratto e, nello scenario più significativo, il licenziamento per giusta causa.

Al momento, però, qualsiasi previsione sull’esito della vicenda sarebbe prematura. Resta un dato: il rapporto tra la Fiorentina e l’ex Palermo Grosso si è concluso rapidamente e in un clima di forte tensione, ma la vicenda potrebbe avere ancora un seguito fuori dal campo.