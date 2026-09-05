Serie A, Inter-Napoli: rimonta nerazzurra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
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Una partita spettacolare e ricca di emozioni si chiude con una clamorosa rimonta dell’Inter, capace di superare il Napoli per 3-2 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91’. I nerazzurri, sotto di due reti, hanno trovato la forza di reagire nella ripresa e hanno completato la rimonta proprio nei minuti finali.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni importanti, il Napoli passa in vantaggio al 50’. Matteo Politano è il più rapido a sfruttare un pallone vagante in area e firma lo 0-1. Tre minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Rasmus Højlund riceve un ottimo pallone al limite dell’area e con freddezza batte Josep Martínez.


Sotto di due gol, l’Inter cambia volto. Al 56’ Lautaro Martinez riapre la partita con una splendida conclusione rasoterra all’angolino. I nerazzurri aumentano la pressione e sfiorano più volte il pareggio, colpendo anche un palo con Marcus Thuram al 73’.

Il francese, però, si riscatta pochi minuti dopo. All’82’ Thuram svetta su un cross dalla fascia e con un potente colpo di testa firma il 2-2, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico.

Nel finale il Napoli prova a resistere, ma l’Inter continua ad attaccare. Al 91’ arriva il sorpasso: un rimpallo favorisce Lautaro Martinez, che si trova al posto giusto nel momento giusto e insacca sotto la traversa per il definitivo 3-2.

Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio di Simone Sozza. L’Inter completa così una rimonta straordinaria, trasformando una partita che sembrava compromessa in una vittoria ottenuta con carattere, qualità e grande determinazione. Per il Napoli, invece, resta il rammarico per aver dilapidato un doppio vantaggio nel giro di poco più di mezz’ora.

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