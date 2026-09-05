Serie B, Ascoli-Benevento 1-0: la decide Brunori
L’Ascoli supera 1-0 il Benevento al termine di una gara combattuta. A decidere la sfida è Matteo Brunori, l’ex attaccante del Palermo passato in estate ai bianconeri.
Dopo un primo tempo terminato 0-0, con il Benevento rimasto in dieci al 41’ per la doppia ammonizione di Prisco, l’Ascoli trova il gol nella ripresa. All’82’ Ayroldi assegna un calcio di rigore per un fallo di Kouan su Corradini: dal dischetto, all’84’, Brunori non sbaglia e firma l’1-0.
Nel finale il Benevento prova a reagire con orgoglio, ma l’Ascoli resiste fino al triplice fischio e conquista i tre punti.