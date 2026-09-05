Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

La Sampdoria continua a guardare al mercato anche dopo la chiusura della sessione estiva. La decisione di mettere fuori lista Riccio ha liberato un posto nella rosa e il club blucerchiato valuta adesso la possibilità di utilizzarlo per inserire un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo.

Come riporta Tuttosport, la Sampdoria dovrà necessariamente rivolgersi al mercato degli svincolati. Al momento sono tre i profili presi in considerazione dal tandem Fredberg-Branco: Cedric Gondo, 29 anni e reduce dalla Reggiana, Manolo Gabbiadini, 34 anni e con un passato blucerchiato, e Andrea Belotti, 32 anni ed ex Cagliari, indicato però come molto vicino al Modena.





Riccio fuori lista, si cerca una sistemazione

La situazione di Riccio rappresenta un altro capitolo particolare del mercato doriano. Due estati fa era stato prelevato dalla Juventus dall’allora direttore sportivo Accardi, mentre lo scorso gennaio era sfumato un trasferimento all’Avellino che sembrava ormai definito.

In questa sessione il difensore pareva invece destinato all’Empoli, ma anche questa operazione è saltata nelle battute finali. Adesso, secondo Tuttosport, la Sampdoria proverà a trovare una sistemazione in uno dei mercati esteri ancora aperti, tra cui Grecia e Svizzera.

Tra i rimpianti resta anche il mancato ritorno di Pierini dal Sassuolo. Il quotidiano sottolinea come, oltre alla questione relativa alla lista, abbia inciso la scelta del club di non considerare prioritaria nei tempi un’operazione per la quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo sia con il calciatore sia con la società emiliana.

Sampdoria, ora il Palermo al Barbera

Prima delle eventuali nuove operazioni, però, c’è il campo. Lunedì la Sampdoria sarà impegnata al Barbera contro il Palermo, una trasferta che Tuttosport definisce sulla carta quasi proibitiva alla luce di quanto mostrato dai rosanero nelle prime settimane tra campionato e Coppa Italia.

La squadra di Corradi arriverà inoltre a Palermo senza i propri tifosi nel settore ospiti, con la trasferta vietata ai sostenitori blucerchiati secondo quanto riportato dal quotidiano.

La buona notizia per Corradi è rappresentata dal recupero di Abildgaard, anche se resta da capire se il danese abbia già la condizione per partire titolare oppure se inizierà dalla panchina. Anche Depaoli, pur non essendo al meglio, dovrebbe riuscire a essere a disposizione.

Verschaeren e Begic verso una maglia dal primo minuto

L’assenza di Esposito aumenta le possibilità di vedere Makoumbou in mezzo al campo accanto a Henderson, soprattutto qualora Corradi decidesse di orientarsi verso un 4-2-3-1, accantonando almeno momentaneamente il 4-3-3.

C’è attesa soprattutto per Verschaeren e Begic, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Il primo viene descritto da Tuttosport come un elemento tecnico e dotato di buona visione di gioco, mentre la condizione di Begic sta progressivamente migliorando.

Restano invece fuori Ravanelli e Lauritsen, così come Meijer. Per questo alcune scelte appaiono quasi obbligate: Delli Carri verso l’esordio in difesa e Tutino ancora al centro dell’attacco.

Insigne, più minuti contro il Palermo

Al Barbera dovrebbe aumentare anche il minutaggio di Lorenzo Insigne. Dopo l’esordio nel finale contro la Juve Stabia, l’ex Napoli non è ancora considerato pronto per partire dall’inizio, ma potrebbe trovare maggiore spazio durante la partita.

La sfida contro il Palermo, in quello che Tuttosport definisce un palcoscenico da Serie A, rappresenterà uno stimolo importante anche per Insigne.

Per la Sampdoria sarà già un appuntamento delicato. Il quotidiano parla del primo testacoda del campionato per i blucerchiati: dopo un avvio complicato, la squadra di Corradi è chiamata a cercare al Barbera un risultato positivo per provare a cambiare rotta.