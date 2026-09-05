Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Il Modena guarda al mercato degli svincolati e pensa ad Andrea Belotti. Dopo la cessione di Pedro Mendes in Turchia, il club emiliano ha cominciato a valutare le opportunità ancora disponibili per rinforzare l’attacco. Tra queste, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spicca proprio il nome dell’ex centravanti del Cagliari.

Un primo contatto c’è già stato. Per il momento si tratta soltanto di un sondaggio, ma da parte del 32enne Belotti sarebbe arrivata un’apertura al possibile trasferimento al Modena.


Modena, sondaggio per Belotti

Come racconta la Gazzetta dello Sport, dopo l’uscita di Pedro Mendes i dirigenti Bonato e Catellani hanno iniziato a esplorare il mercato degli svincolati.

Tra i profili contattati c’è quello di Andrea Belotti, separatosi dal Cagliari durante l’estate dopo un’ultima stagione condizionata dall’infortunio al crociato.

Il Modena ha effettuato un primo sondaggio per capire la disponibilità dell’attaccante e le condizioni di un’eventuale operazione.

Belotti spera ancora nella Serie A, ma apre al Modena

La priorità del centravanti, almeno per il momento, sarebbe quella di attendere un’eventuale opportunità proveniente dalla Serie A.

Belotti, tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, non avrebbe chiuso la porta al corteggiamento del Modena. Un’apertura che potrebbe consentire alle parti di approfondire il discorso nei prossimi giorni.

La situazione resta dunque tutta da sviluppare, ma il contatto rappresenta un primo passo concreto.

Anche Soleri tra i nomi per Galloppa

Belotti non è l’unico profilo accostato al Modena di Galloppa per completare il reparto offensivo.

La Gazzetta dello Sport segnala infatti anche il nome di Edoardo Soleri, liberato dallo Spezia.

Il Modena continua quindi a guardare agli svincolati dopo la partenza di Pedro Mendes, con Belotti che rappresenta il nome di maggiore richiamo: il primo sondaggio è stato effettuato e dall’attaccante è arrivata un’apertura, anche se resta viva la sua speranza di trovare una sistemazione in Serie A.

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