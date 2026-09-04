Cremonese, Pecchia: «Voglio creare un gruppo forte. Contro il Padova serve spirito di rivalsa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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CREMONA – Alla vigilia del match della terza giornata di Serie B tra Cremonese e Padova, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il nuovo allenatore grigiorosso, Fabio Pecchia, che ha parlato dei suoi obiettivi per questa stagione.

«Parlare del passato ha senso fino a un certo punto – ha spiegato il tecnico -. Quella squadra era costruita secondo la mia idea di gioco. Ora devo costruire un’idea di gioco sulla squadra che già c’è, trovare il vestito giusto. Le analogie sono i giovani promettenti, che stavolta sono di proprietà. Per il club e la città deve essere motivo di orgoglio»


Pecchia ha poi parlato di quello che è il suo obiettivo: «Voglio creare un gruppo forte dove tutti si sentano protagonisti. Cercherò di mettere tutti nelle migliori condizioni. Conoscete il campionato di Serie B e ho bisogno di tutto il gruppo. Voglio giocare a calcio per vincere, una squadra dalla forte identità e che vada veloce»

E su quello che vuole vedere contro il Padova, non ha dubbi: «Il senso di responsabilità, di rivalsa, di reazione. Che si entri in campo con la voglia di vincere la partita. Voglio vedere una squadra che emozioni e si emozioni. Un gruppo vivo, frizzante e che viva per il gol»

Uno sguardo anche a quello che sono state le prime due partite di campionato, entrambe perse: «Io prendo indicazioni da entrambe le gare. Poi io parlo da esterno in questo caso. Ho visto giocate di qualità e pretendo di ricercarle ancora, voglio assunzione di responsabilità. Il pubblico vuole bellezza, oltre che vincere le partite»

Infine, il tecnico da il suo punto di vista su come sia cambiato negli ultimi anni il campionato di Serie B: «Vedo più volontà di giocare a calcio. Bisogna avere la forza di portare le proprie idee in primavera. Affrontare le difficoltà senza fare passi indietro da quel punto di vista»

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