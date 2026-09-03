Padova, Artistico si presenta: «Trattativa lunga, l’investimento fatto aumenta le responsabilità»

Dopo il suo trasferimento dallo Spezia al Padova, Gabriele Artistico si è presentato oggi in conferenza stampa come nuova giocatore biancoscudato, commentando quella che è stata la trattativa per il suo acquisto e lanciando uno sguardo anche a quella che è stata la passata stagione.

«La trattativa è stata piuttosto lunga perché i primi contatti col club risalgono addirittura alla fine della scorsa stagione – ha spiegato il calciatore -. Ho scelto una piazza prestigiosa, con una proprietà che ha le idee chiare su programmi e ambizioni. Sono consapevole dell’investimento importante che è stato fatto per portarmi qui e questo aumenta le responsabilità»





Artistico è poi tornato a parlare della scorsa stagione giocata tra le fila dello Spezia: «Lo scorso anno è stato turbolento, dal punto di viste dei numero ho fatto comunque una bella stagione, ma a volte le statistiche sono solo una cornice perché quello che conta sono gli obiettivi della squadra»

Infine, sul suo soprannome: «El Tiburon? Significa squalo e credo che rappresenti bene il mio modo di giocare. Nasce dalla mia aggressività e dalla determinazione che metto soprattutto quando mi trovo in area di rigore»