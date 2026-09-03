Repubblica Genova: “Sampdoria decimata verso Palermo: Corradi alle prese con l’emergenza”

Un mercato costruito cercando occasioni in giro per l’Europa e puntando sul rapporto tra qualità e prezzo. Americo Branco ha lavorato su questa linea per ridisegnare la Sampdoria, riuscendo a portare a Genova numerosi giocatori con un investimento contenuto. Repubblica Genova traccia il bilancio della sessione blucerchiata, mettendo in evidenza punti di forza e interrogativi della nuova rosa.

Con meno di un milione di euro sono arrivati sei svincolati – Gartenmann, Insigne, Lauritsen, Verschaeren, Sinani e Mbabu – oltre a Vindahl, Massolo, Meijer, Makoumbou, Delli Carri, Ravanelli e Viti.





Una strategia molto diversa rispetto ad altre operazioni: nel 2024 il solo Tutino era costato 3,5 milioni, mentre per Shpendi il Cesena chiedeva mezzo milione in più.

Branco pesca in tutta Europa

Branco ha inoltre mantenuto diversi protagonisti della seconda parte dello scorso campionato: Di Pardo, Viti, Cicconi, Henderson, Esposito, Abildgaard e Begic.

La Sampdoria avrebbe voluto riprendere anche Pierini, ma l’operazione è saltata nel finale. L’eccezione rispetto alla strategia portata avanti dal direttore sportivo è stata la rinuncia a Martinelli, trattativa gestita da Fredberg.

La ricerca dei rinforzi ha avuto un respiro internazionale. Sono arrivati giocatori provenienti da otto diversi campionati europei e, secondo i numeri riportati da Repubblica Genova, i nuovi stranieri vantano complessivamente 171 presenze nelle nazionali e 295 nelle competizioni europee.

Tra le operazioni considerate più interessanti c’è il recupero di Verschaeren, voluto da Fredberg.

Vindahl e Lauritsen, le due grandi incognite

Secondo l’analisi di Repubblica Genova, la Sampdoria presenta però due interrogativi principali: Vindahl in porta e Lauritsen in attacco, entrambi all’esordio in Serie B.

Il portiere non sembra ancora avere raggiunto una condizione fisica soddisfacente. Lo stesso Corradi ha ammesso che Vindahl «deve togliersi della ruggine».

In attacco gli occhi sono invece puntati su Lauritsen. Il centravanti aveva lasciato intravedere qualcosa contro Novara e Parma, mentre in Coppa Italia ha avuto pochissimi palloni a disposizione.

Branco lo conosce bene, avendolo seguito per quattro anni in Olanda, e ha puntato con decisione su di lui. La sua risposta sul campo rappresenterà quindi uno degli aspetti più importanti della stagione blucerchiata.

Lauritsen verso il forfait contro il Palermo

Le notizie non sono positive neppure in vista della trasferta di lunedì contro il Palermo. Lauritsen è infatti destinato a saltare anche la gara del Barbera.

La situazione degli indisponibili rappresenta uno dei problemi messi in evidenza dal quotidiano. Meijer si è fermato dopo appena tre giorni, Ravanelli è arrivato con i postumi di un precedente problema muscolare e Insigne era reduce da uno stiramento.

Stop importanti hanno interessato anche Gartenmann, Mbabu, Tutino e soprattutto Verschaeren, mentre Esposito è già alla seconda lesione muscolare in meno di un anno.

Abildgaard e Ravanelli ancora a parte

Anche il recupero di Abildgaard e Ravanelli per Palermo appare particolarmente complicato. Entrambi continuano a lavorare a parte e, secondo Repubblica Genova, servirebbe un recupero eccezionalmente rapido per vederli subito in campo.

Nel frattempo Riccio è tornato a Bogliasco ed è ancora alla ricerca di una sistemazione.

Sampdoria da play-off, ma restano i dubbi

Non tutte le operazioni programmate sono state completate. Depaoli e Tutino avrebbero dovuto lasciare la Sampdoria, ma gli ingaggi elevati hanno impedito di trovare una soluzione. Tutino ha accettato una riduzione senza prolungare il proprio contratto.

Nella valutazione complessiva proposta da Repubblica Genova, per qualità dell’organico la Sampdoria può ambire alla zona play-off. Restano però le incognite legate alla fragilità fisica della rosa e allo staff tecnico, in un campionato equilibrato come la Serie B.

Il primo banco di prova dopo la chiusura del mercato sarà particolarmente impegnativo: lunedì la Sampdoria sarà al Barbera contro il Palermo, con diversi giocatori ancora alle prese con problemi fisici.