Gazzetta dello Sport: “Inzaghi ne cambia dieci. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

Ampio turnover per Filippo Inzaghi in vista di Palermo-Mantova. Secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, il tecnico rosanero è pronto a modificare profondamente l’undici iniziale per la sfida di oggi al Barbera.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, con collegamento previsto dalle 17.20.





Palermo, dieci cambi per Inzaghi

Il Palermo dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1. In porta spazio a Fortin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Magnani, Barba e Bozzolan.

L’unico vero ballottaggio indicato dalla Gazzetta riguarda il centro della difesa, dove Barba è avanti su Peda con il 60% contro il 40%.

In mezzo al campo toccherà a Estevez e Gomes. Alle spalle dell’unica punta agiranno Gyasi, Palumbo e Vavassori.

La principale novità sarà rappresentata da Gabrielloni, pronto a partire dal primo minuto al posto di Pohjanpalo.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Perin, Nespola, Bani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia, Hernani, Johnsen, Strefezza, Pohjanpalo.

Indisponibile: Joronen.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Mantova con Vlahovic in attacco

Il Mantova di Modesto dovrebbe invece schierarsi con il 3-4-2-1. Bardi in porta, con Castellini, Cella e Tomasevic in difesa.

A centrocampo spazio a Benaissa, Trimboli, Ignacchiti e Cajazzo, mentre Ruocco e Ilie agiranno alle spalle di Vlahovic.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Tomasevic; Benaissa, Trimboli, Ignacchiti, Cajazzo; Ruocco, Ilie; Vlahovic.

Allenatore: Modesto.

Panchina: Gemello, Gasparini, Del Lungo, Kospo, Longonda, Wieser, Keita, Paoletti, Marai, Kouda, Gliozzi, Bragantini, Chinetti.

Indisponibili: Vesentini, Spinaccé, Radaelli, Meroni.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Mantova, arbitro e diretta tv

La partita sarà arbitrata da Di Marco, con Belsanti e Giuggioli assistenti. Fourneau sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Piccinini, con Aureliano Avar.

Palermo-Mantova si gioca oggi alle 18 al Barbera. Diretta televisiva su Italia 1.