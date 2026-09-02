Palermo, rinnovata la partnership con inX.aero: sarà Premium Partner anche nel 2026-2027

Il Palermo FC rinnova la propria collaborazione con inX.aero, compagnia di aviazione premium specializzata nel settore charter per lo sport professionistico. Avviata nel 2024, la partnership proseguirà per la terza stagione consecutiva e vedrà inX.aero ricoprire il ruolo di Premium Partner del Club rosanero per il 2026-2027.

Nell’ambito dell’accordo, la compagnia accompagnerà la Prima Squadra maschile in tutte le trasferte della stagione, mettendo a disposizione i propri aeromobili per garantire elevati standard di comfort e qualità negli spostamenti. Il marchio inX.aero sarà inoltre presente sul Free Time Kit utilizzato da calciatori e staff.





“Rinnovare la partnership con il Palermo FC è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta la conferma di un rapporto costruito nel tempo, basato sulla fiducia, sulla professionalità e su una visione condivisa. Siamo felici di continuare ad affiancare il Club anche nella stagione 2026-2027, mettendo a disposizione la nostra esperienza nell’aviazione privata e accompagnando la Prima Squadra Maschile in tutte le trasferte. Palermo è una realtà con una forte identità e una grande passione, valori che sentiamo vicini anche al nostro modo di lavorare”, dichiara Antonio Cottone, CEO di ITCompany.

Soddisfazione anche da parte del Palermo, con l’amministratore delegato Giovanni Gardini che sottolinea l’importanza della collaborazione: “Siamo lieti di rinnovare la partnership con inX.aero, un partner che nel tempo ha dimostrato affidabilità e professionalità. Il viaggio rappresenta un momento strategico nella preparazione di ogni gara in trasferta e poter contare su un servizio di altissimo livello significa garantire alla squadra le migliori condizioni possibili per esprimersi al meglio sul campo”.

InX.aero, brand di ITCompany, è specializzato nell’aviazione charter dedicata allo sport professionistico e offre soluzioni di mobilità aerea personalizzate per club e team, con particolare attenzione a flessibilità, efficienza e qualità del servizio.