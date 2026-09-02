Palermo, rinnovata la partnership con inX.aero: sarà Premium Partner anche nel 2026-2027

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Il Palermo FC rinnova la propria collaborazione con inX.aero, compagnia di aviazione premium specializzata nel settore charter per lo sport professionistico. Avviata nel 2024, la partnership proseguirà per la terza stagione consecutiva e vedrà inX.aero ricoprire il ruolo di Premium Partner del Club rosanero per il 2026-2027.

Nell’ambito dell’accordo, la compagnia accompagnerà la Prima Squadra maschile in tutte le trasferte della stagione, mettendo a disposizione i propri aeromobili per garantire elevati standard di comfort e qualità negli spostamenti. Il marchio inX.aero sarà inoltre presente sul Free Time Kit utilizzato da calciatori e staff.


“Rinnovare la partnership con il Palermo FC è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta la conferma di un rapporto costruito nel tempo, basato sulla fiducia, sulla professionalità e su una visione condivisa. Siamo felici di continuare ad affiancare il Club anche nella stagione 2026-2027, mettendo a disposizione la nostra esperienza nell’aviazione privata e accompagnando la Prima Squadra Maschile in tutte le trasferte. Palermo è una realtà con una forte identità e una grande passione, valori che sentiamo vicini anche al nostro modo di lavorare”, dichiara Antonio Cottone, CEO di ITCompany.

Soddisfazione anche da parte del Palermo, con l’amministratore delegato Giovanni Gardini che sottolinea l’importanza della collaborazione: “Siamo lieti di rinnovare la partnership con inX.aero, un partner che nel tempo ha dimostrato affidabilità e professionalità. Il viaggio rappresenta un momento strategico nella preparazione di ogni gara in trasferta e poter contare su un servizio di altissimo livello significa garantire alla squadra le migliori condizioni possibili per esprimersi al meglio sul campo”.

InX.aero, brand di ITCompany, è specializzato nell’aviazione charter dedicata allo sport professionistico e offre soluzioni di mobilità aerea personalizzate per club e team, con particolare attenzione a flessibilità, efficienza e qualità del servizio.

Altre notizie

palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Repubblica: “Palermo, mercato da promozione: dieci acquisti per Inzaghi e il City Football Group non pone limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia: «Questo Palermo è molto forte. In Serie B nessuno ha la forza del City Football Group»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
image-08 miccoli

Giornale di Sicilia: “Miccoli: «Inzaghi è l’allenatore giusto. Il Palermo ha tutto per giocarsela»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione di Coppa: Inzaghi cambia dieci uomini contro il Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, niente botto finale. Gyasi resta, Blin rescinde”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (129) osti

Gazzetta dello Sport: “Mercato e classifica, la Serie B dice già Palermo: ai rosanero l’Oscar dell’estate”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (65) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
a98710f4-abde-4dea-89e3-7165d43e4eb6

Corriere dello Sport: “Doppio Palermo per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
binda

Sportitalia: “Palermo, retroscena Gyasi: accordo con l’Ascoli, poi il dietrofront dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
PALERMO MANTOVA BLIN

Palermo, Blin saluta dopo la risoluzione: “La mia esperienza qui non è andata come avrei sperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot_2026-09-01-21-06-17-718_com.google.android.googlequicksearchbox-edit

Palermo, Elenito Di Liberatore nuovo Referee Liaison Officer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (129) blin

Palermo, ufficiale la risoluzione del contratto con Alexis Blin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

Immagine

Palermo, rinnovata la partnership con inX.aero: sarà Premium Partner anche nel 2026-2027

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
mario aiello

Avellino, il bilancio di Aiello sul mercato: «Raggiunti gli obiettivi prefissati»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
images (3)

Pisa, tegola in attacco: si fermano Marras e Buffon

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
marchetti_arbitro

Serie B, Palermo-Sampdoria: arbitra Marchetti. Le designazioni della 3^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, 2mila euro di multa all’Arezzo dopo la gara col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026