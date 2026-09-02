Giudice Sportivo, 2mila euro di multa all’Arezzo dopo la gara col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla seconda giornata di Serie B, disputata tra il 28 e il 30 agosto 2026. Tra le decisioni figura un’ammenda di 2.000 euro all’Arezzo per quanto accaduto durante la sfida persa 3-2 contro il Palermo. In casa rosanero, invece, arrivano le prime ammonizioni stagionali per Nahuel Estevez e Gabriel Strefezza.

I provvedimenti sono stati adottati dal Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’1 settembre.


Arezzo-Palermo, 2mila euro di multa ai toscani

L’episodio che riguarda direttamente Arezzo-Palermo si è verificato al 44’ del primo tempo. Il Giudice Sportivo ha comminato alla società toscana un’ammenda di 2.000 euro per il lancio da parte dei propri sostenitori di due bottigliette nel recinto di gioco.

La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda più in generale il materiale pirotecnico utilizzato dai sostenitori, il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Padova, Pisa, Sampdoria e Virtus Entella, considerate le circostanze previste dall’articolo 29 del CGS.

Palermo, prima ammonizione per Estevez e Strefezza

Due provvedimenti riguardano direttamente i calciatori del Palermo. Nahuel Estevez e Gabriel Strefezza sono stati entrambi ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Per entrambi si tratta della prima sanzione disciplinare della stagione.

Nessun altro calciatore rosanero compare nell’elenco dei provvedimenti adottati dopo la seconda giornata.

Le altre ammende: Empoli, Vicenza e Verona

Oltre all’Arezzo, sono state sanzionate altre tre società. L’Empoli dovrà pagare 2.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa due minuti nell’inizio della gara.

Ammenda di 2.000 euro anche al L.R. Vicenza per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco durante il primo tempo. Per l’Hellas Verona, invece, multa di 1.000 euro per il lancio di una bottiglietta nel recinto di gioco al 22’ della ripresa.

Ionita, ammonizione e mille euro di multa

Tra i calciatori spicca il provvedimento nei confronti di Artur Ionita dell’Arezzo. Il giocatore è stato ammonito e multato di 1.000 euro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con sanzione aggravata in quanto capitano della squadra.

Seconda ammonizione stagionale per Giovanni Corradini dell’Ascoli, mentre tra i calciatori arrivati alla seconda sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario figurano Besaggio, Cicconi, D’Uffizi, Giuntoli, Guiebre, Merkaj, Petriccione, Cristian Shpendi e Vural.

Una giornata di squalifica per Giampieretti

L’unica squalifica tra gli allenatori riguarda Flavio Giampieretti dell’Arezzo, fermato per una giornata effettiva di gara.

Secondo il dispositivo del Giudice Sportivo, al 45’ del primo tempo Giampieretti ha contestato con veemenza una decisione arbitrale, comportamento rilevato dal Quarto Ufficiale.

Tra gli allenatori ammoniti figurano invece Cristian Bucchi, Alessandro Diamanti e Antonio Floro Flores, tutti alla prima sanzione, mentre Guido Pagliuca raggiunge la seconda.

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