Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (65) gyasi

Si è chiuso il calciomercato di Serie B, con una lunga serie di operazioni definite proprio nelle ultime ore. Dal Vicenza alla Sampdoria, passando per Arezzo, Cesena, Palermo, Verona e Juve Stabia, sono state numerose le società protagoniste fino al gong.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, tra le operazioni che non si sono concretizzate c’è anche quella che avrebbe potuto portare Emmanuel Gyasi lontano dal Palermo. L’esterno è stato vicino all’Ascoli, ma i rosanero hanno poi cambiato direzione decidendo di trattenerlo.


Palermo, Gyasi resta. Risoluzione per Blin

Il Palermo non ha completato operazioni in entrata nell’ultimo giorno. La situazione più significativa ha riguardato Gyasi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è aperta la possibilità di una cessione dell’esterno all’Ascoli, ma successivamente il club rosanero ha cambiato orientamento, arrivando alla conferma del giocatore, evidentemente considerato ancora utile.

Nel frattempo il Palermo ha risolto il contratto con Blin.

Shpendi resta al Cesena

Niente trasferimento anche per Cristian Shpendi. L’attaccante resta al Cesena nonostante fino a pochi giorni prima il suo passaggio alla Cremonese sembrasse praticamente definito.

Per la Gazzetta dello Sport, la permanenza dell’attaccante può essere considerata sostanzialmente alla stregua di un acquisto per la squadra di Alino Diamanti.

Resta anche il gemello Stiven Shpendi all’Empoli, dove si registra invece il ritorno di Pippo Bandinelli dallo Spezia. Un’operazione dal forte valore simbolico, considerando che il centrocampista aveva già vestito la maglia dell’Empoli dal 2019 al 2023, diventandone anche capitano.

Vicenza protagonista: arrivano Merkaj, Bellemo e Papetti

Tra le società maggiormente attive fino al gong c’è stato il Vicenza. Il nuovo centravanti a disposizione di Fabio Gallo è Silvio Merkaj, arrivato dal Südtirol.

Il club veneto ha aggiunto anche l’esperienza di Bellemo dalla Sampdoria a centrocampo e Papetti dalla Reggiana per la difesa.

Doppio innesto offensivo invece per l’Arezzo, che ha chiuso sia per Mancuso dal Mantova sia per Olivieri dal Cesena.

Sampdoria, tre acquisti. Salta Pierini

La Sampdoria ha ufficializzato tre operazioni: Delli Carri dal Monza, Mbabu dal Midtjylland e Massolo dal Vicenza.

Non è invece andato a buon fine, come racconta la Gazzetta dello Sport, il tentativo effettuato nelle ultime ore per riportare Pierini dal Sassuolo in blucerchiato.

Molto attiva anche la Carrarese. In porta è tornato Ravaglia, mentre Cudrig ha preso il posto di Melegoni. Per l’attacco è arrivato Nicholas Bonfanti dal Pisa, in prestito con opzione.

Il Padova ha invece aggiunto qualità con l’arrivo di Galazzi dal Monza.

Mantova, Modesto ritrova Del Lungo

Il Padova ha bloccato la partenza di Faedo, obbligando il Mantova a cercare un’altra soluzione per la difesa.

La scelta è ricaduta su Del Lungo dell’Atalanta, giocatore che Modesto aveva già allenato nell’Under 23 bergamasca, così come Vanja Vlahovic.

Il Modena ha invece ceduto Beyuku al Blackburn e rinforzato il reparto arretrato con Folino dalla Cremonese.

Juve Stabia e Avellino, gli ultimi innesti

L’Avellino riporta in Serie B Adamo dallo Spezia e punta sul giovane difensore Di Bitonto del Sassuolo, reduce dall’esperienza al Gubbio.

Nella rivoluzione della Juve Stabia trovano invece spazio altri due innesti provenienti dall’Atalanta: Vismara e Lonardo.

Il Südtirol punta sulla linea verde con Pellini dal Torino, Anghelè dalla Juventus e Zeroli dal Milan, mentre l’Entella pesca ancora in Serie C assicurandosi Kritta dal Lecco.

Verona, Iannoni ed Ekuban. Niente Felici

Ultime mosse anche per il Verona. Non è arrivato Mattia Felici, rimasto al Cagliari, mentre l’Hellas ha chiuso per Edoardo Iannoni.

In attacco è stato aggiunto Caleb Ekuban, mentre Luca Mazzitelli resta lontano per questioni legate alla lista. Rimane inoltre da definire la situazione di Tomas Suslov.

Il Verona riparte dunque con i nuovi innesti e, dopo aver raccolto un punto nelle prime due giornate, proverà a cambiare passo.

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