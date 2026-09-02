Palermo, Blin saluta dopo la risoluzione: “La mia esperienza qui non è andata come avrei sperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
PALERMO MANTOVA BLIN

Dopo la risoluzione del contratto arrivata nell’ultima giornata di mercato, Alexis Blin saluta il Palermo. Il centrocampista ha affidato ai social un lungo messaggio con cui ha voluto ringraziare il club, i tifosi, i compagni e tutte le persone incontrate durante la sua esperienza in rosanero.

«Stasera si chiude il mio percorso con il Palermo», ha esordito Blin, facendo anche un bilancio personale della sua avventura in Sicilia.


Blin: “Ogni esperienza serve per crescere”

Il centrocampista non ha nascosto che il percorso in rosanero sia stato diverso dalle proprie aspettative:

«La mia esperienza qui non è andata esattamente come avrei sperato, ma penso che ogni esperienza nella vita serva per imparare, crescere e diventare una persona e un uomo migliore».

Anni importanti anche dal punto di vista personale, durante i quali Blin è diventato padre per la seconda volta e ha avuto modo di conoscere da vicino il rapporto tra Palermo e il calcio.

«In questi anni sono cresciuto tanto, sono diventato papà per la seconda volta e ho avuto l’onore di rappresentare una città che vive il calcio con una passione incredibile, proprio come me».

I ringraziamenti al Palermo e ai tifosi

Nel suo messaggio, Blin ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le componenti che lo hanno accompagnato durante l’esperienza rosanero:

«Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso: la società per la fiducia che mi ha dimostrato, tutti gli staff-fisio-magazzinieri con cui ho lavorato, i tifosi, e i miei ex compagni, con i quali ho condiviso momenti importanti dentro e fuori dal campo».

Un ringraziamento particolare è stato riservato alla famiglia: «Un pensiero speciale va anche a mia moglie e alla mia famiglia, che mi hanno sempre sostenuto in ogni momento».

Infine, l’augurio rivolto al club per il prosieguo della stagione: «Auguro di cuore al Palermo il meglio per il futuro e per questa stagione. Un abbraccio a tutti, Alexis».

Si chiude così il percorso di Alexis Blin con il Palermo, con il centrocampista che ha scelto i social per congedarsi dalla città e dall’ambiente rosanero dopo la risoluzione del contratto.

 

 

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