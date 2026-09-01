Repubblica Genova: “Sampdoria verso il Palermo, Delli Carri e Mbabu per Corradi. Nasti è l’idea per l’attacco”

La Sampdoria accelera nelle battute conclusive del mercato. Américo Branco ha lavorato senza sosta per intervenire soprattutto in difesa, reparto nel quale il grave infortunio di Mattia Viti ha imposto alla società di trovare rapidamente nuove soluzioni. Le risposte sono Filippo Delli Carri e Kevin Mbabu, mentre per l’attacco spunta il nome di Marco Nasti.

A fare il punto è Repubblica Genova, che racconta le ultime manovre blucerchiate in vista anche della trasferta di lunedì contro il Palermo.





Viti, infortunio grave. Delli Carri per sostituirlo

Le condizioni di Mattia Viti destano grande preoccupazione. La visita specialistica ha aumentato i timori per il ginocchio e la risonanza magnetica dovrà chiarire con precisione l’entità dell’infortunio.

Si tratta di una perdita particolarmente pesante per Corradi. Viti è infatti l’unico mancino del reparto ed è importante anche nella costruzione della manovra grazie alla capacità di giocare sia corto sia lungo.

Per sostituirlo almeno numericamente, Américo Branco ha scelto Filippo Delli Carri, 27enne proveniente dal Monza. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di promozione.

Delli Carri nella scorsa stagione ha trovato continuità con il Monza giocando in una difesa a tre, modulo già utilizzato nella precedente esperienza al Padova. In carriera è stato impiegato anche da terzino sinistro.

Mbabu può esserci contro il Palermo

L’altro innesto definito è Kevin Mbabu. Il 31enne svizzero, svincolato dopo l’esperienza al Midtjylland, può essere utilizzato sia come terzino destro sia come laterale a tutta fascia.

Mbabu ha già sostenuto le visite mediche e, secondo quanto riportato da Repubblica Genova, sarà a disposizione per la trasferta di lunedì a Palermo, anche se prima sarà necessario verificarne le condizioni fisiche considerando che non disputa una partita da maggio.

Il suo curriculum comprende 25 presenze con la nazionale svizzera e diverse esperienze internazionali con Newcastle, Young Boys, Fulham, Wolfsburg e Augsburg, oltre all’ultimo biennio trascorso in Danimarca.

Esposito fuori, spazio a Makoumbou

È stata confermata anche la lesione alla coscia di Salvatore Esposito. In questo caso Corradi dispone già di un’alternativa: Makoumbou, che può essere arretrato davanti alla difesa.

Contro la Juve Stabia il centrocampista ha mostrato personalità e adesso potrà essere chiamato a ricoprire un ruolo ancora più importante nell’assetto blucerchiato.

Massolo arriva, Ghidotti va al Parma

Definita anche l’operazione per Samuele Massolo. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, potrà essere inserito nella rosa come bandiera e prenderà il posto di Ghidotti, destinato al Parma.

Sul fronte delle indiscrezioni, invece, Repubblica Genova riferisce che non trovano conferma gli interessamenti per Biraghi, Camarda, Belotti ed Ekuban. Non trova riscontri neppure la voce relativa a Jean Philippe Krasso del Paris FC.

Nasti idea per l’ultimo colpo

La Sampdoria vuole comunque completare il reparto offensivo. Uno dei profili che piace è Marco Nasti, classe 2003 in uscita dalla Cremonese.

Il centravanti non occuperebbe un posto nella lista e, nonostante la giovane età, ha già accumulato una notevole esperienza: 114 presenze e 16 reti in Serie B. Punta centrale capace di muoversi molto sul fronte offensivo, viene descritto anche come un giocatore dalle spiccate doti combattive.

Prima della chiusura del mercato restano inoltre da definire le situazioni in uscita di Bellemo, Ferri e Riccio.

Il tempo stringe e la Sampdoria prova quindi a completare la rosa prima del gong. Poi l’attenzione sarà tutta rivolta al campo: la squadra riprende gli allenamenti e lunedì sarà di scena a Palermo.