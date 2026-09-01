Il Secolo XIX: “Sampdoria, Esposito salta Palermo: Corradi si affida a Makoumbou”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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La Sampdoria perde Salvatore Esposito e dovrà fare a meno del centrocampista anche nella trasferta contro il Palermo. Gli esami hanno confermato la presenza di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, problema che costringerà il giocatore a fermarsi.

Come riportato da Il Secolo XIX, salvo recuperi particolarmente rapidi, Esposito dovrebbe rientrare soltanto dopo la sosta del campionato. L’obiettivo indicato è la trasferta di Avellino, al momento calendarizzata per il 10 ottobre.


Esposito verso tre partite di stop

Se i tempi saranno confermati, Esposito salterà tre gare: le trasferte contro Palermo e Mantova e la partita casalinga contro il Catanzaro.

Dopo la sfida con la Juve Stabia, il tecnico Bernardo Corradi aveva spiegato le ragioni delle difficoltà fisiche del centrocampista: «Salvatore ha tirato la carretta e non aveva la possibilità di riposare perché anche in quel ruolo lì eravamo abbastanza scoperti».

Per Esposito non si tratta del primo problema muscolare da quando è arrivato a Genova. In precedenza aveva saltato sei partite dopo l’infortunio rimediato contro l’Entella, quando era stata riscontrata una lesione tra il primo e il secondo grado al retto femorale.

Contro il Palermo spazio a Makoumbou

L’assenza di Esposito apre la strada ad Antoine Makoumbou, uno degli ultimi arrivati in casa blucerchiata. Il centrocampista franco-congolese ha già ricoperto il ruolo di play sia con il Samsunspor in Turchia sia nel Cagliari allenato da Ranieri.

Il suo esordio con la Sampdoria ha lasciato impressioni positive e Corradi ha indicato chiaramente la possibile soluzione: «L’unica vera soluzione in quel ruolo è lui. Ci ha giocato. Gli verrà chiesta quindi la disponibilità ad un adattamento ulteriore».

La scelta dipenderà anche dall’assetto tattico utilizzato dal tecnico contro il Palermo. Proseguendo con il 4-3-3, Makoumbou dovrebbe prendere il posto di Esposito in cabina di regia. In caso di passaggio al 4-2-3-1, già utilizzato nelle gare con Cesena e Juve Stabia, potrebbe invece trovare spazio nella coppia di centrocampo.

La Sampdoria si prepara dunque alla trasferta del Barbera con un’assenza pesante in mezzo al campo e con Makoumbou candidato a raccogliere l’eredità di Esposito.

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