Repubblica: “Palermo, due vittorie diverse ma sei punti pesantissimi: tutto il resto sono chiacchiere”

Due vittorie nelle prime due giornate di campionato, un risultato che al Palermo non riusciva da sessant’anni. Ma per Massimo Norrito su Repubblica Palermo il dato più interessante non riguarda soltanto i sei punti conquistati, bensì il modo differente attraverso il quale la squadra di Filippo Inzaghi è riuscita a ottenerli.

Il successo per 1-0 contro la Juve Stabia e quello per 3-2 sul campo dell’Arezzo raccontano infatti due partite profondamente diverse, pur presentando alcuni punti di contatto.





Dalla Juve Stabia all’Arezzo, due volti dello stesso Palermo

La vittoria contro la Juve Stabia, sottolinea Massimo Norrito, assume anche una prospettiva differente dopo il successivo successo ottenuto dai campani a Genova contro la Sampdoria.

Ad Arezzo, invece, si è visto un Palermo maggiormente brillante in fase offensiva. I rosanero hanno creato diverse opportunità, mandato in gol tre giocatori differenti e soprattutto hanno continuato a credere nella vittoria fino all’ultimo istante, quando la conclusione di Augello ha deciso il match.

Tre punti fondamentali, arrivati però al termine di una partita nella quale non sono mancate le difficoltà.

Norrito: il Palermo doveva chiuderla prima

Le criticità sono state evidenziate dallo stesso Inzaghi nel post partita. Secondo l’analisi di Repubblica Palermo, una gara condotta con la superiorità mostrata dai rosanero avrebbe dovuto essere chiusa molto prima del gol decisivo arrivato nel recupero.

Sul 2-0 e con la partita apparentemente sotto controllo, il Palermo ha infatti permesso all’Arezzo di rientrare fino al pareggio.

Qualche attenuante, però, esiste. Il campionato è appena alla seconda giornata e la tenuta della squadra aveva già lasciato qualche dubbio nella gara contro la Juve Stabia. Anche ad Arezzo, per alcuni minuti, i rosanero sono usciti dalla partita.

La reazione vale quanto i sei punti

La differenza l’ha fatta la capacità di reagire. Il Palermo ha saputo soffrire, non si è arreso dopo il 2-2 e ha trovato le energie per tornare all’attacco fino alla rete della vittoria.

È proprio questo uno dei punti centrali dell’analisi di Massimo Norrito: le prime due giornate hanno mostrato due versioni differenti della squadra di Inzaghi, ma entrambe hanno prodotto lo stesso risultato.

Il Palermo è partito con due vittorie su due. Non era semplice riuscirci e, come conclude Norrito, davanti ai sei punti conquistati «tutto il resto sono chiacchiere».