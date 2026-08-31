Liverani: «Palermo fuoriserie della B. La Sampdoria deve provare a vincere»

Fabio Liverani promuove la scelta della Sampdoria di affidare la panchina a Bernardo Corradi e indica nel Palermo la squadra fuori categoria del campionato di Serie B. L’ex allenatore di Cagliari e Ternana, intervistato in esclusiva da SampNews24.com, ha analizzato l’avvio di stagione dei blucerchiati soffermandosi anche su Antoine Makoumbou e Alessandro Di Pardo.

Liverani: «Difficile giudicare Corradi dopo due partite»





La Sampdoria ha raccolto un pareggio contro il Cesena e una sconfitta con la Juve Stabia nelle prime due giornate. Liverani, che in passato è stato compagno di squadra di Corradi, invita però a non formulare giudizi affrettati.

«Bernardo, che è stato un mio compagno di squadra, lo reputo un ragazzo intelligente, preparato. Quando uno deve iniziare ad allenare è normale che non possa avere l’esperienza, però questo non vuol dire che non si possa iniziare».

Per Liverani, la Serie B può rappresentare un’importante palestra per il tecnico: «Credo che il campionato di B sia di grande formazione e che il Doria sia una bellissima piazza, una bellissima realtà. Penso che sia un’opportunità che lui ha colto al volo e che vorrà sfruttare al massimo».

L’ex tecnico invita quindi ad aspettare: «Dare dei giudizi dopo due partite è molto difficile e complicato. Sicuramente la battuta d’arresto in casa può dispiacere, però sono due partite e credo che si siano giocate su degli episodi. Credo che la Samp non meritasse la sconfitta, quindi c’è il tempo per poter lavorare e riprendere il cammino».

«Makoumbou acquisto di grande livello»

Tra i giocatori arrivati alla Sampdoria c’è Antoine Makoumbou, già allenato da Liverani durante l’esperienza a Cagliari.

«È un centrocampista che sa fare un po’ tutto. Non è un classico play, ma è un giocatore che sa giocare a calcio, ha fisicità e corsa. È un giocatore completo per quello che riguarda il ruolo del centrocampista».

Secondo Liverani, per la Serie B si tratta di «un acquisto di grande livello» e può essere utilizzato in diverse posizioni: «Può giocare a due, può giocare a tre, può fare la mezzala, può fare il play. Ha passo, qualità tecnica e inserimento».

Liverani: «Di Pardo deve fare una stagione da leader»

Altro suo ex giocatore è Alessandro Di Pardo. Per Liverani è arrivato il momento di compiere un ulteriore salto di qualità.

«Oggi alla Samp deve essere uno dei giocatori importanti, non più un giovane che si affaccia. Deve essere un po’ più leader e deve fare quel salto di qualità per le qualità che tutti gli riconoscono».

Liverani ritiene inoltre che Di Pardo possa essere impiegato sia da terzino sia da esterno: «Ha un motore importante, ha una corsa veramente di livello alto e una fisicità importante. Si può adattare sia in una difesa a quattro che facendo il quinto».

«Palermo fuoriserie, ma la Samp deve ambire ai playoff»

Il passaggio più significativo dell’intervista concessa a SampNews24.com riguarda le ambizioni della Sampdoria e la corsa alla promozione.

Liverani individua una squadra davanti alle altre: «Io credo che, tranne il Palermo, che secondo me è una fuoriserie, ci siano possibilità per tutte».

La storia della Sampdoria, però, impone secondo l’ex tecnico obiettivi ambiziosi: «La Samp per storia deve ambire a non fare dei campionati anonimi o di partecipazione e basta, a mantenere la categoria».

Liverani conclude indicando i playoff come un traguardo alla portata dei blucerchiati: «Il Doria non può non partire per provare a vincere. Poi si può vincere direttamente, si possono fare i playoff, però credo che la Sampdoria per storia e anche per il mercato che ha fatto quest’anno debba immaginare di poter stare dentro ai playoff e poi vedere quello che succederà dopo».