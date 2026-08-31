Hellas Verona: in arrivo l’ex Palermo Felici dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (73) felici

Nuova avventura in Serie B per Mattia Felici. L’ex giocatore del Palermo è vicino al trasferimento dal Cagliari al Verona, con le parti che hanno raggiunto un accordo per il passaggio del classe 2001.

A riportarlo è , secondo cui resta da definire l’intesa con il calciatore prima di completare l’operazione.


Felici, dunque, si prepara a tornare a giocare nel campionato cadetto dopo le esperienze maturate negli ultimi anni. Per l’ex rosanero si prospetta una nuova occasione per essere protagonista in Serie B con la maglia del Verona.

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