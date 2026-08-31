Coppa Italia, Palermo-Mantova affidata a Di Marco: le designazioni dei sedicesimi
È Di Marco l’arbitro designato per dirigere Palermo-Mantova, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 18. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Giuggioli, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci sarà Piccinini, con Aureliano nel ruolo di AVAR.
La sfida del contro il Mantova rappresenta un appuntamento importante per i rosanero, chiamati a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.
Sono state rese note anche le altre designazioni dei sedicesimi: Bonacina arbitrerà Parma-Cremonese, Perenzoni Torino-Monza, Calzavara Sassuolo-Frosinone e Marchetti Udinese-Venezia. A chiudere il programma sarà Cagliari-Hellas Verona, affidata a Zanotti.
Le designazioni
Parma-Cremonese, martedì alle 18
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Grasso – Scarpa
IV uomo: Mazzoni
VAR: Massimi
AVAR: Mazzoleni
Torino-Monza, martedì alle 21
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Monaco – Pistarelli
IV uomo: Pairetto
VAR: Baroni
AVAR: Dionisi
Sassuolo-Frosinone, mercoledì alle 15
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Laghezza – Zanellati
IV uomo: Tremolada
VAR: Rutella
AVAR: Gariglio
Udinese-Venezia, mercoledì alle 18
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Luciani – El Filali
IV uomo: Drigo
VAR: Cosso
AVAR: Ghersini
Palermo-Mantova, giovedì alle 18
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Belsanti – Giuggioli
IV uomo: Fourneau
VAR: Piccinini
AVAR: Aureliano
Cagliari-Hellas Verona, giovedì alle 21
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Biffi – Santarossa
IV uomo: Feliciani
VAR: Maggioni
AVAR: Paganessi