Coppa Italia, Palermo-Mantova affidata a Di Marco: le designazioni dei sedicesimi

È Di Marco l’arbitro designato per dirigere Palermo-Mantova, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 18. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Giuggioli, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci sarà Piccinini, con Aureliano nel ruolo di AVAR.

La sfida del Palermo FC contro il Mantova rappresenta un appuntamento importante per i rosanero, chiamati a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.





Sono state rese note anche le altre designazioni dei sedicesimi: Bonacina arbitrerà Parma-Cremonese, Perenzoni Torino-Monza, Calzavara Sassuolo-Frosinone e Marchetti Udinese-Venezia. A chiudere il programma sarà Cagliari-Hellas Verona, affidata a Zanotti.

Le designazioni

Parma-Cremonese, martedì alle 18

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Grasso – Scarpa

IV uomo: Mazzoni

VAR: Massimi

AVAR: Mazzoleni

Torino-Monza, martedì alle 21

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Monaco – Pistarelli

IV uomo: Pairetto

VAR: Baroni

AVAR: Dionisi

Sassuolo-Frosinone, mercoledì alle 15

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Laghezza – Zanellati

IV uomo: Tremolada

VAR: Rutella

AVAR: Gariglio

Udinese-Venezia, mercoledì alle 18

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Luciani – El Filali

IV uomo: Drigo

VAR: Cosso

AVAR: Ghersini

Palermo-Mantova, giovedì alle 18

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Belsanti – Giuggioli

IV uomo: Fourneau

VAR: Piccinini

AVAR: Aureliano

Cagliari-Hellas Verona, giovedì alle 21

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Biffi – Santarossa

IV uomo: Feliciani

VAR: Maggioni

AVAR: Paganessi