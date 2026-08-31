Mantova, Mancuso verso l’Arezzo: l’ex Palermo può cambiare maglia
Il Mantova lavora sul mercato in uscita e tra i giocatori destinati a lasciare il club potrebbe esserci anche Leonardo Mancuso, attaccante con un passato al Palermo.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la pista più concreta per il futuro del centravanti porta all’Arezzo, che avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Mancuso potrebbe dunque salutare il Mantova per proseguire la propria carriera in Toscana.
Per il club lombardo, invece, la priorità resta quella di definire alcune uscite prima di intervenire per completare il reparto difensivo. Oltre a Mancuso, sono infatti da valutare le situazioni di Giacomo Fedel, seguito dal Giugliano, e di Zan Majer.