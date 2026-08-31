Juve Stabia, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Sibilli dal Bari

La Juve Stabia piazza un importante colpo per il reparto offensivo. Il club gialloblù ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Giuseppe Sibilli dal Bari. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2029.

Per Sibilli si tratta di un ritorno a Castellammare, piazza che il giocatore considera particolarmente importante. “Sono felicissimo di tornare a casa, perché per me e la mia famiglia Castellammare è casa. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tutto lo staff tecnico. Prometto ai tifosi che darò tutto me stesso per questa maglia, perché ho voluto fortemente venire qui. Vi aspetto allo stadio per vivere insieme tante emozioni. Forza Stabia!”.





Sibilli torna dunque in Serie B dopo le esperienze con Pisa, Bari e Sampdoria, pronto a mettere la propria esperienza e qualità al servizio della squadra allenata dalla Juve Stabia.