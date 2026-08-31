Mantova travolgente, Empoli ribaltato 3-1: Vlahovic e Kouda cambiano la partita. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Il Mantova non si ferma. La squadra di Modesto batte 3-1 l’Empoli e conquista la terza vittoria consecutiva considerando anche la Coppa Italia. I toscani passano in vantaggio con Saporiti, ma nella ripresa vengono travolti dalla reazione dei padroni di casa: Ruocco, Vlahovic e Benaissa firmano la rimonta.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, per l’Empoli continua invece il tabù lontano da casa: la vittoria in trasferta manca da gennaio.


Mantova pericoloso, Seghetti salva su Ilie

Il Mantova mette in difficoltà l’Empoli attraverso la propria manovra e costringe Seghetti a un intervento importante sulla conclusione di Ilie.

La formazione toscana resiste e, a inizio ripresa, riesce addirittura a passare in vantaggio. Al 5’ Egan mette il pallone in mezzo e Saporiti colpisce di testa, battendo Bardi per lo 0-1.

Un vantaggio che dura però pochissimo.

Modesto cambia tutto: dentro Kouda e Vlahovic

La svolta arriva dalla panchina. Modesto inserisce Kouda e Vlahovic e le due mosse cambiano completamente la partita.

Al 13’ Ruocco trova il pareggio con una conclusione dalla distanza, realizzando il suo terzo gol consecutivo.

Passano appena tre minuti e il Mantova completa la rimonta. Il nuovo entrato Vlahovic parte in una fuga solitaria e supera Curto, firmando il 2-1.

Il Corriere dello Sport premia l’impatto dell’attaccante con il voto 8, il più alto della partita. Ottimo anche l’ingresso di Kouda, voto 7,5.

Benaissa chiude i conti

L’Empoli non riesce a reagire e continua a mostrare difficoltà soprattutto nel reparto arretrato. Il Mantova cerca invece il colpo definitivo, rendendosi pericoloso anche con Longonda.

Al 45’ della ripresa arriva il 3-1. Sono ancora Kouda e Vlahovic a propiziare l’azione che porta al gol di Benaissa, mettendo definitivamente al sicuro il successo.

Secondo l’analisi di Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’avvio di campionato indica la necessità per l’Empoli di intervenire sul mercato. Tra i profili indicati come possibili rinforzi viene citato Cudrig, giocatore seguito da diversi club e considerato adatto alla categoria anche per la sua duttilità.

Vlahovic migliore in campo

Nelle pagelle del Corriere dello Sport, oltre all’8 di Vlahovic e al 7,5 di Kouda, spicca il 7,5 assegnato a Modesto. Voto 7 anche per Castellini, Silva, Trimboli, Benaissa e Ruocco.

Serata complicata invece per l’Empoli: Pagliuca riceve 5, così come Magnino, Curto, Yepes e Distefano.

Il Mantova continua così il suo ottimo avvio e manda un altro segnale al campionato. L’Empoli, invece, dopo essere passato in vantaggio, crolla nella ripresa e conferma le proprie difficoltà lontano da casa.

MANTOVA-EMPOLI 3-1
Marcatori: 5’ st Saporiti (E), 13’ st Ruocco (M), 16’ st Vlahovic (M), 45’ st Benaissa (M)

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