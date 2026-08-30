Serie B: prima gioia per il Pisa, il Benevento strappa un punto nel finale
Si chiude con un bilancio di una vittoria e un pareggio la serata di Serie B. Il Pisa conquista i primi tre punti del campionato superando in rimonta il Catanzaro, mentre il Benevento trova il gol del pareggio nel recupero contro il SudTirol.
Il Pisa ribalta il Catanzaro al termine di un primo tempo ricco di emozioni. I calabresi passano in vantaggio al 22′ con Iemmello, ma la formazione di Bianco reagisce immediatamente: Canestrelli firma l’1-1 al 28′, mentre appena tre minuti più tardi Leone completa la rimonta. Il 2-1 resiste fino al triplice fischio e regala al Pisa la prima vittoria stagionale.
Pareggio in extremis, invece, tra Benevento e SudTirol. Gli ospiti sbloccano il risultato al 69′ con Merkaj e sembrano poter portare a casa l’intera posta, ma al 90’+2′ Salvemini trova la rete dell’1-1, permettendo ai campani di evitare la sconfitta.
I risultati e i marcatori
Benevento-SudTirol 1-1
69′ Merkaj (S), 90’+2′ Salvemini (B)
Pisa-Catanzaro 2-1
22′ Iemmello (C), 28′ Canestrelli (P), 31′ Leone (P)