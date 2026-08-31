Benevento-Südtirol 1-1: Salvemini salva la Strega al 92’, Merkaj illude Possanzini. Gli Highlights

Il Benevento evita in extremis la seconda sconfitta consecutiva e strappa l’1-1 contro il Südtirol al Vigorito. Dopo una partita a lungo controllata dai giallorossi, sono gli altoatesini a passare in vantaggio nella ripresa con Merkaj. Al 92’, però, Salvemini trasforma il calcio di rigore conquistato da Schimmenti e rimette il risultato in equilibrio.

Come racconta Franco Santo sul Corriere dello Sport, il Benevento costruisce numerose occasioni soprattutto nel primo tempo, ma paga la scarsa concretezza sotto porta.





Benevento subito all’assalto

Nonostante il caldo, la squadra di Floro Flores parte con grande aggressività e prova a mettere in difficoltà la costruzione dal basso del Südtirol.

Al 3’ Tumminello recupera il pallone su Plizzari e cerca la conclusione a giro, deviata in calcio d’angolo. Due minuti dopo arriva un’occasione ancora più importante: Salvemini anticipa Plizzari, lo supera e conclude verso la porta sguarnita, ma Giorgini interviene provvidenzialmente sulla linea.

Il Benevento continua a creare. Prisco costruisce sulla sinistra e serve Lamesta, che trova però la grande risposta di Plizzari.

Cherubini imprendibile, ma manca il gol

Tra i protagonisti del primo tempo c’è Cherubini, che mette ripetutamente in difficoltà la difesa altoatesina sulla fascia sinistra.

Al 32’ serve Lamesta, che non riesce però a concretizzare. Poco prima dell’intervallo arriva un’altra enorme opportunità: Lamesta confeziona un assist per Tumminello, che completamente solo manda fuori di testa.

Il Corriere dello Sport sottolinea così il predominio del Benevento nella prima frazione, incapace però di trasformare le occasioni costruite in gol.

Merkaj gela il Vigorito

Nella ripresa il ritmo della squadra di casa diminuisce. Cherubini, dopo un grande lavoro anche in fase difensiva, è costretto a lasciare il campo stremato.

Il Südtirol ne approfitta e al 24’ della ripresa colpisce in contropiede. Merkaj supera Saio e deposita il pallone in rete, portando la formazione di Davide Possanzini sullo 0-1.

Una punizione pesante per il Benevento, considerando quanto prodotto durante la partita.

Schimmenti inventa, Salvemini fa 1-1 al 92’

Quando la seconda sconfitta consecutiva sembra ormai vicina, dalla panchina arriva la giocata che cambia tutto.

Al 47’ della ripresa Schimmenti va via in dribbling e viene fermato fallosamente in area da Schrott. L’arbitro assegna il calcio di rigore e dal dischetto si presenta Salvemini.

L’attaccante non sbaglia e firma il definitivo 1-1, evitando al Benevento un altro ko al Vigorito.

Nelle pagelle di Franco Santo sul Corriere dello Sport spiccano Vannucchi e Cherubini, entrambi da 7. Nel Südtirol il migliore è Giorgini con 6,5, stesso voto di Rispoli e Merkaj. Per Possanzini voto 6, mentre Floro Flores riceve 5,5.

BENEVENTO-SÜDTIROL 1-1

Marcatori: 24’ st Merkaj (S), 47’ st Salvemini (B) rig.