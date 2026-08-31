Gazzetta dello Sport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello da 7,5 è il migliore. Male Pohjanpalo e Pierozzi”
Il Palermo conquista tre punti d’oro ad Arezzo grazie al gol realizzato in pieno recupero da Tommaso Augello. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è proprio il terzino rosanero il migliore in campo con 7,5. Bene anche Johnsen, mentre Pohjanpalo e Pierozzi ricevono un 5.
Le pagelle dell’Arezzo
Nunziante 6,5
Renzi 6
Gilli 6,5
Illanes 6,5
Righetti 6,5
Sala 7
Mawuli 6
Iaccarino 7
Viviani sv
Ionita 6,5
Arena 6,5
Pattarello 5,5
Cianci 7
Cerri 5,5
Tavernelli 7
Varela sv
Bucchi 6,5
Le pagelle del Palermo
Perin 6,5
Pierozzi 5
Cassandro 6
Bani 6
Ceccaroni 6
Augello 7,5
Segre 6
Ranocchia 6,5
Strefezza 6,5
Hernani 6
Estevez 5,5
Johnsen 7
Vavassori 5,5
Pohjanpalo 5
Gabrielloni sv
Inzaghi 6
Il migliore: Augello 7,5
La Gazzetta dello Sport premia Augello come migliore del Palermo e della partita con 7,5: “Il sinistro al volo in pieno recupero è una perla rara e vale 3 punti d’oro per il Palermo”.