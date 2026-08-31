Gazzetta dello Sport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello da 7,5 è il migliore. Male Pohjanpalo e Pierozzi”

Il Palermo conquista tre punti d’oro ad Arezzo grazie al gol realizzato in pieno recupero da Tommaso Augello. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è proprio il terzino rosanero il migliore in campo con 7,5. Bene anche Johnsen, mentre Pohjanpalo e Pierozzi ricevono un 5.

Le pagelle dell’Arezzo





Nunziante 6,5

Renzi 6

Gilli 6,5

Illanes 6,5

Righetti 6,5

Sala 7

Mawuli 6

Iaccarino 7

Viviani sv

Ionita 6,5

Arena 6,5

Pattarello 5,5

Cianci 7

Cerri 5,5

Tavernelli 7

Varela sv

Bucchi 6,5

Le pagelle del Palermo

Perin 6,5

Pierozzi 5

Cassandro 6

Bani 6

Ceccaroni 6

Augello 7,5

Segre 6

Ranocchia 6,5

Strefezza 6,5

Hernani 6

Estevez 5,5

Johnsen 7

Vavassori 5,5

Pohjanpalo 5

Gabrielloni sv

Inzaghi 6

Il migliore: Augello 7,5

La Gazzetta dello Sport premia Augello come migliore del Palermo e della partita con 7,5: “Il sinistro al volo in pieno recupero è una perla rara e vale 3 punti d’oro per il Palermo”.