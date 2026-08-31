Gianluca Di Marzio: “Juve Stabia, contatti con il Palermo per Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
palermo juve stabia (14) blin Mosti

La Juve Stabia guarda in casa Palermo per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano ha avviato dei contatti con i rosanero per Alexis Blin.

Il centrocampista del Palermo rappresenta dunque una delle piste valutate dalla Juve Stabia in questa fase di mercato. Come riferisce Gianluca Di Marzio, sul tavolo c’è anche un’altra possibilità: quella che porta a Piccinini.


La società gialloblù continua quindi a lavorare per completare il reparto mediano, con Blin tra i profili presi in considerazione e i primi contatti già avviati con il Palermo.

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