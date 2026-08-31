Giornale di Sicilia: “Ranocchia trova la magia. Primo assist per Hernani, le pagelle di Arezzo-Palermo”

Il Palermo vince 3-2 ad Arezzo e nelle pagelle di Luigi Butera per il Giornale di Sicilia il migliore è Tommaso Augello. Il terzino, autore del gol decisivo in pieno recupero, conquista 7,5. Bene anche Johnsen con 7, mentre Ranocchia, Bani e Hernani ottengono 6,5. Le insufficienze più pesanti sono per Pierozzi e Gyasi, entrambi da 5.

Le pagelle del Palermo





Perin 6

Quattordici anni dopo torna ad assaporare la Serie B. Parte trasmettendo sicurezza, anche con i piedi. Qualche buona parata, mentre sui due gol dell’Arezzo può fare poco.

Pierozzi 5

Serata di grande sofferenza contro Tavernelli. Non riesce a contenerlo e paga anche lo scarso aiuto di Strefezza nei raddoppi. Secondo Butera, la sostituzione arriva forse troppo tardi.

Cassandro 5,5

Fa leggermente meglio di Pierozzi, anche se Tavernelli riesce ancora a creare problemi. Dalla sua rimessa laterale nasce però l’azione che conduce al gol della vittoria.

Bani 6,5

Quasi insuperabile nel primo tempo. Cala nella ripresa e sul secondo gol sale in ritardo, ma nel complesso rimane un punto di riferimento della difesa.

Ceccaroni 6

Prestazione solida fino alla rete di Cianci. Chiude bene e avvia l’azione con ordine, ma perde l’attaccante in occasione del gol che riapre la partita.

Augello 7,5

Il migliore. Festeggia il compleanno con il gol della vittoria, ma la sua prestazione non si limita alla rete del 3-2. Partecipa anche all’azione del primo gol e spinge con continuità.

Ranocchia 6,5

Parte a ritmo contenuto e cresce con il passare dei minuti. Il tiro che finisce all’incrocio è il momento più spettacolare della sua partita. Nel finale agisce da mezzala.

Segre 6

Tanto movimento e inserimenti. Si vede annullare un gol per il precedente fuorigioco di Hernani e spreca anche una grande opportunità per chiudere la gara.

Strefezza 6

Ha bisogno di giocare per raggiungere la migliore condizione. Va vicinissimo al gol con un sinistro deviato da Nunziante sulla traversa. Soffre invece nella fase di ripiegamento.

Gyasi 5

Ingresso negativo. Non raddoppia in occasione del primo gol dell’Arezzo, arriva tardi sul secondo e devia anche la conclusione di Tavernelli. Spreca inoltre una grande occasione.

Hernani 6,5

Butera lo definisce un uomo ovunque. Si muove in diverse zone del campo e firma il suo primo assist stagionale servendo Johnsen.

Estevez 6

Entra per dare maggiore fisicità al centrocampo. Prestazione irruenta ma utile, sia in fase di contenimento sia nell’accompagnare l’azione.

Johnsen 7

Secondo gol consecutivo. Si fa trovare nel posto giusto sull’assist di Hernani ed è attivo anche nell’azione che porta al raddoppio.

Vavassori 6

Entra nella fase più complicata della partita per il Palermo e riesce comunque a dare il proprio contributo.

Pohjanpalo 5,5

Più utile come riferimento per i compagni che come finalizzatore. Qualche buon appoggio, ma soltanto un colpo di testa a lato. Da lui ci si aspetta di più.

Gabrielloni sv

All’esordio con il Palermo va immediatamente vicino al gol, ma Renzi salva sulla linea.

Inzaghi 6

Il suo assetto cambia continuamente attraverso i movimenti di Hernani. Per Luigi Butera, il tecnico tarda a sostituire Pierozzi e non convince la scelta di inserire Gyasi dopo il 2-0.

Arbitro Marinelli 6

Lascia giocare e deve prendere una decisione delicata sul contatto Segre-Renzi. Nel finale, secondo il Giornale di Sicilia, anche il Var gli dà ragione.